#Každý z nás ju pozná. Blondínka, ktorá svoju kariéru zahájila už v roku 1992. Jej hity ako napríklad Baby One More Time si pospevuje dodnes celý svet. Uplynulé roky však boli pre ňu veľmi ťažké, ako všetci dobre vieme. Poznačilo to celý jej život a podľa najnovších informácií sa objavujú ďalšie následky… Otvorene o svojich …