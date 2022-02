Galéria fotiek (1) Mark Lanegan, Klub za zrkadlom, Bratislava, 20.11.2012

Vo veku 57 rokov v utorok 22. februára odišiel do hudobného neba Mark Lanegan, majiteľ jedného z najvýraznejších a nezameniteľných hlasov na alternatívnej rockovej scéne. Jeho meno je spojené s kapelami Screaming Trees, Queens of the Stone Age či Mad Season, mal aj úspešnú sólovú kariéru a spolupracoval s množstvom umelcov rôznych žánrov.