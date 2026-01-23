Objav storočia: Archeológovia v Taliansku zrejme odkryli Vitruviovu baziliku

Archeológovia v Taliansku našli pozostatky viac ako 2000 rokov starej verejnej budovy, ktorej návrh pripisujú starovekému rímskemu architektovi Vitruviovi, známemu ako otec architektúry. Pozostatky starovekej baziliky našli archeológovia v centrálnom talianskom meste Fano severovýchodne od Ríma. "Je to senzačný objav (...), niečo, o čom budú hovoriť naše vnúčatá," povedal na tlačovej konferencii taliansky minister kultúry Alessandro Giuli.
