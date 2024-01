Erika Judínyová so Števom Skrúcaným (Zdroj: archív EJ)

Moderátor a herec Štefan Skrúcaný sa po niekoľkých rokoch manželstva s Erikou Judínyovou dočkali aj potomka. Dcéra Ella je ich zlatíčko a nevymenili by ju za nič na svete. Ako vraví Števo: „Človek omladne, aj mentálne je inak nastavený, má iné starosti, iné povinnosti.“ Keďže je však Erika plne vyťažená reláciou Smotánka, ktorú nielen moderuje, ale pripravuje aj autorsky a režijne, časť starostlivosti o dcéru je, samozrejme, na pleciach Štefana. Ten priznáva, že sa pri výchove snaží stanovovať isté hranice a nerozmaznávať malú slečnu. Čiže niekedy aj zvýši hlas: „No jasné, občas to treba!“ Nestáva sa to však často: “Vždy sa nejako dohodneme“.

Zajedno vo výchove sú aj obaja manželia. Erika je veľmi starostlivá, láskavá, ale aj útlocitná a ustráchaná mama, ktorá má o svoju dcéru strach. Platí to stále? Počúvajte, čo o svojej manželke povedal Štefan.

Skrúcaného slová nedajú Erike spávať: Toto vytiahol z ich súkromia (Zdroj: NL/Ján Zemiar)