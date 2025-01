Sklad na Google mapách VYDESIL ľudí: Pozrite na tie nápisy na zemi! Miestni majú vážne obavy

(Zdroj: X/IbraHasan_)

Používatelia sociálnych sietí si všimli nápisy „Pomoc“ na Google mapách v oblasti Los Angeles. Slová napísané z dostupných materiálov na pozemku medzi riekou Los Angeles, North Mission Road a E. Cesar E. Chavez Avenue spustili na sociálnych sieťach diskusiu. Lokalita, ktorá vyzerá ako sklad alebo opustený priestor, sa nachádza v blízkosti železnice Union Pacific a kontajnerovej lodenice. Zatiaľ čo väčšina nápisov hlása „Pomoc“, niektoré obsahujú aj slová ako „Traffico“ (obchodovanie), čo vyvolalo podozrenie, že by mohlo ísť o volanie o pomoc od obetí obchodovania s ľuďmi, píše portál Unilad.

Na Reddite jeden používateľ napísal: „Vidím aj slová trafico, federales, LAPD a FBI. Ak je to vtip, je to nechutné. Znie to ako správy od niekoho, kto bol unesený, a použil dostupné materiály na volanie o pomoc. Dúfam, že to zaznamenali aj úrady.“ Znepokojení používatelia internetu, vrátane miestneho obyvateľa známeho na Twitteri ako LA Guy, sa vydali miesto preskúmať. „Úprimne neviem, či ide o nevinný žart, alebo niečo vážnejšie,“ uviedol vo videu, ktoré natočil z okraja cesty. LA Guy si všimol, že oblasť je dobre viditeľná a voľne prístupná cez dieru v plote. „Ak by to bola skutočná prosba o pomoc, každý, kto prejde okolo, by si to všimol,“ povedal.

Počas vyšetrovania sa LA Guy rozprával s ľuďmi, ktorí oblasť poznajú. Jeden muž tvrdil, že správy sú dielom ľudí bez domova. „José je ten, kto to stále píše,“ povedala žena, ktorá v okolí žije. „Robí to už celé roky. Neviem však, prečo to robí.“ Hoci nápisy vyvolali obavy, neexistuje jednoznačný dôkaz o tom, že by išlo o skutočné volanie o pomoc. Situácia zostáva nejasná, pričom niektorí miestni ich považujú za nevinné žarty či dielo ľudí v núdzi, zatiaľ čo iní vyzývajú úrady, aby záležitosť dôkladne prešetrili.