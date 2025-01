VIDEO Úprimná reklama na Českú poštu valcuje internet: Toto máme aj na Slovensku! Ľudia od smiechu plačú

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Neskoré doručovanie, tvrdenia o „nezastihnutom adresátovi“, ktorý nemá reálnu šancu prevziať zásielku, alebo nekonečné čakanie na pobočkách. Tieto bežné frustrácie zákazníkov Českej pošty sa rozhodli zobraziť tvorcovia Vladimír Špička, Klára Suchá, Nikola Orozovič a Eliáš Jeřábek v „úprimnej reklame na Českú poštu“. Spot obsahuje trefné poznámky, ktoré mnohí diváci okamžite spoznali z vlastných skúseností.

Autor reklamy Vladimír Špička vyjadril nádej, že by jeho výtvor mohol „zjednotiť národ“, keďže služby Českej pošty zažívajú prakticky všetci. S humor dodáva, že „kto nečaká na balík, nie je Čech“. Tvorcovia si pritom kládli za cieľ nielen pobaviť, ale aj poukázať na dlhodobo kritizované nedostatky, ktoré sú so službami pošty spájané. Hoci mal Špička obavy, že by za antireklamu mohol čeliť žalobe, realita bola opačná. Česká pošta video nielenže zdieľala na svojich sociálnych sieťach, ale doplnila ho aj vtipným komentárom: „Chceli sme video zverejniť už včera, ale predsa si nepokazíme povesť.“

Zábery si rýchlo získali aj pozornosť ľudí, ktorí nešetrili komentármi. „Toto je najlepšia reklama všetkých čias,“ napísal jeden z komentujúcich. „Dnes podáte, zajtra hľadáme,“ vtipne reagoval druhý používateľ sociálnej siete. „Má to aj výhody! Objednala jsem si topánky z Nemecka, Česká pošta ale balík stratila. E-shop mi vrátil peníze. No a za 2 mesiace mi volali z pošty: "Pani, prosím vás, máte tu balík z Nemecka." A mám topánky zadarmo!“ prezradila tretia komentujúca. „Vidím v tom aj Slovenskú poštu,“ dodal iný.