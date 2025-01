Striptér prehovoril o nevere na rozlúčkach so slobodou: Ženy často riskujú oveľa viac než muži!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nath Wyld, striptér a bývalý remeselník, tvrdí, že práca v tomto odvetví ho naučila, že ženy sú rovnako náchylné podvádzať ako muži. 31-ročný Austrálčan mal možnosť zblízka pozorovať kultúru podvádzania počas mnohých rozlúčkových párty, na ktorých pracoval. Tieto skúsenosti ho šokovali. „Raz som bol na párty, kde som cestoval medzi štátmi, a každá z dievčat na rozlúčke so slobodou podviedla svojho partnera. Bolo to šialené, pretože všetky sa dohodli, že o tom nikdy viac nebudú hovoriť,“ povedal pre portál news.com.au. Vysvetlil, že množstvo podvádzania na takýchto párty je neobvyklé, ale nie nezvyčajné.

Podľa jeho slov sa mnohé ženy nezdráhajú flirtovať so striptérmi a niektoré im dokonca prezradia, že práve podvádzajú svojich partnerov. Keď Wyld začal pracovať na týchto párty, bol prekvapený, ako veľmi sa niektoré ženy nechali uniesť a správali sa rovnako divoko ako muži na rozlúčkach so slobodou. Aj keď sa často hovorí, že muži sú na týchto oslavách najväčšími previnilcami, Wyld tvrdí, že ženy sa v tomto ohľade od nich príliš nelíšia. Podľa jeho slov, keď nie sú okolo žiadni muži, ženy sa správajú rovnako ako muži, ale často riskujú viac, pretože majú pocit, že im to prejde len preto, že sú to ženy.

Wyld tvrdí, že ho už podvádzanie nešokuje, pretože toho zažil už veľa a stalo sa to bežnou súčasťou jeho práce. Podľa jeho skúseností približne jedna z desiatich neviest podvedie svojho budúceho manžela na rozlúčke so slobodou. Aj keď sa stretol s mnohými takýmito situáciami, neovplyvnilo to jeho vlastný pohľad na zoznamovanie a vzťahy. Stále verí v monogamiu. „Ak máte partnera, musíte dôverovať, že sa to nestane a že sa neocitnete v takej situácii,“ vysvetlil. „Každý je iný a každý robí svoje vlastné rozhodnutia, nikdy si nemôžete byť na 100 percent istí, ale musíte dôverovať, že tá osoba, s ktorou ste, by to jednoducho neurobila,“ dodal.