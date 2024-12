Poznáte zvyky v pití alkoholu vo svete? Pozor na toto PRAVIDLO u našich susedov! Inak hrozí poriadny trapas

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Alkohol je neoddeliteľnou súčasťou kultúry v mnohých krajinách a jeho konzumácia sa líši podľa miestnych zvyklostí. Pri obchodnej večeri alebo spoločenskom stretnutí v zahraničí preto neignorujte miestnu etiketu. Nesprávny prístup k prípitku či nalievaniu môže spôsobiť trápne momenty a poškodiť dojem z celej udalosti. Ak chcete zanechať dobrý dojem, osvojte si tieto základné pravidlá zo sveta, o ktoré sa podelil portál Country Navigator.

Japonsko: Nalievať si sám je tabu

V Japonsku je alkohol prostriedkom, ako prelomiť formality medzi kolegami, no so saké či pivom treba zaobchádzať opatrne. Miestni upozorňujú, aby ste si nikdy nenalievali sami. Nechať sa obslúžiť a oplatiť to iným je považované za zdvorilosť. Ak cítite, že máte dosť, nenalievajte alkohol už nikomu inému. V opačnom prípade by vám totiž mohol na oplátku doliať.

Európa: Pohľad do očí a historické zvyklosti

V krajinách ako Nemecko a Dánsko sa od vás očakáva, že pri štrnganí pohármi budete s každým udržiavať očný kontakt. Toto gesto má pôvod v stredoveku, keď sa verilo, že pohármi sa pri štrnganí vymení malé množstvo nápoja, čím sa zabráni otrave. Nemci a Dánovia okrem toho považujú odvrátenie pohľadu za prejav nečestnosti. Naproti tomu v Maďarsku platí špecifické pravidlo – nikdy si neštrngajte pivom. Tento zákaz má korene v roku 1849, keď Rakúšania oslavovali porážku Maďarov štrnganím pivom.

Ázia: Úcta starším a precíznosť

V Číne je prípitok neoddeliteľnou súčasťou večere. Poháre sa napĺňajú až po okraj, pričom sa dodržuje zásada, že si nenalievate sami. Ak je pri stole staršia osoba, ich pohár treba naplniť skutočne štedro. V Južnej Kórei je etiketa ešte precíznejšia. „Ak vám nalieva starší, podržte pohár oboma rukami,“ píše portál Oxford Social Club. Dokonca je vhodné sa pri nalievaní mierne otočiť, čo v ázijskej kultúre vyjadruje rešpekt.

Francúzsko a Škandinávia: Kultivovaná konzumácia

Vo Francúzsku si nalievajte menej, ale častejšie – plný pohár môže pôsobiť nevkusne. Víno tu považujú za súčasť stolovania a jeho vychutnávanie je dôležité. Švédi naopak považujú pitie osamote za znak alkoholizmu, a preto si nápoj vychutnávajú len v spoločnosti. Ich pracovné dni sú bez alkoholu, zatiaľ čo víkendové oslavy často obsahujú viacero drinkov za sebou.