Mladík rozposlal životopisy plné zvrhlostí: O pár týždňov zažil šok! Nechtiac odhalil dôležité TAJOMSTVO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mia Khalifa, bývalá hviezda filmov pre dospelých, je jednou z najznámejších osobností internetu. Napriek tomu, že v tomto priemysle pôsobila len krátko, jej meno sa na Pornhube roky radilo medzi najvyhľadávanejšie. Svoj odchod z pornografického priemyslu Khalifa využila na budovanie mediálnej kariéry a dnes patrí k úspešným tvorcom obsahu, pričom na OnlyFans zarába milióny mesačne. Jej meno sa stalo tak známym, že Jerry Lee, bývalý zamestnanec Googlu a zakladateľ spoločnosti Wonsulting, sa rozhodol využiť ho vo svojom experimente. Cieľom bolo zistiť, ako náboroví pracovníci reagujú na bizarné a očividne nevhodné prvky v životopise.

„Chcel som zistiť, či sa náboroví pracovníci nechajú oklamať alebo aspoň zaujať očividnými ‚červenými vlajkami‘,“ vysvetlil Lee. Do životopisu pridal štandardné profesijné zručnosti, aké by sa od bývalého zamestnanca Googlu očakávali – znalosti v oblasti AI, kódovania či JavaScriptu. Okrem toho však zahrnul absurdné prvky, ako napríklad zmenu mena na „Kiss My Nuts“ a údaj o tom, že „rozšíril sexuálne prenosné choroby medzi 60 percentami stážistov“. Najväčšou kuriozitou však bolo, že sa označil za „odborníka na Miu Khalifu“. „Je to už šesť týždňov od začiatku experimentu a dostal som 29 pozvánok na pohovory,“ prezradil Lee. „Úprimne, výsledky ma šokovali.“

Napriek tomu, že experiment mal komický podtón, Lee si z neho odniesol tri dôležité poznatky o tvorení úspešných životopisov. „Najdôležitejšie je dať text do odrážok, jasne spomenúť predošlé pracovné skúsenosti a kvantifikovateľné výsledky, ktoré ste dosiahli. Toto je chrbtová kosť dobrého životopisu,“ zdôraznil. „Veľké mená síce dokážu pritiahnuť pozornosť, ale ak nemáte skúsenosti vo veľkých firmách, nezúfajte. Dôležité je prezentovať svoje zručnosti a úspechy. Ide o to, čo môžete priniesť, nie len o to, kde ste pracovali,“ dodal. Jeho poslednou radou je udržiavať životopis jednoduchý. „Jasná a štruktúrovaná šablóna je kľúčom. Náboroví pracovníci milujú, keď na prvý pohľad vidia presne to, čo potrebujú,“ uviedol.