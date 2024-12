Menštruujú ženy v kóme? Lekár odpovedal na túto virálnu otázku: Ľudia sú v šoku, toto nečakali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Na sociálnych sieťach sa rozprúdila diskusia o zaujímavých, no neobvyklých otázkach týkajúcich sa ľudského tela. Mnohých zaujímalo, či ženy menštruujú, aj keď sú v kóme. Do diskusie sa zapojili odborníci, ktorí odhalili odpovede na túto nevšednú otázku.

Dostávajú ženy menštruáciu aj počas kómy? Táto otázka sa stala hitom na sociálnych sieťach po tom, ako ju 2. decembra zverejnila na sociálnej sieti X používateľka @CloudxRaven. Príspevok získal takmer 24 miliónov zobrazení a vyše 3 000 komentárov. „Vo väčšine prípadov sa menštruácia počas kómy zastaví v dôsledku zmien v bežných telesných funkciách,“ tvrdil jeden z používateľov. Táto informácia sa však ukázala ako nesprávna, keď do diskusie vstúpil odborník Otis Zeon, lekár z Los Angeles. „Menštruáciu neovplyvňuje úroveň vedomia – ženy ju preto majú aj počas kómy. Treba si však uvedomiť, že pri pravidelnom cykle môžu byť stále schopné otehotnieť,“ vysvetlil.

(Zdroj: Getty Images)

Lekár zároveň poukázal na prekvapenie verejnosti, ktorá si neuvedomuje, že telo aj v kóme pokračuje v mnohých biologických procesoch nezávislých od vedomia, vrátane menštruácie. Tento jav je podľa odborníka bežný, aj keď pre mnohých ľudí zostáva nepoznaný. Používatelia sociálnej siete rýchlo zareagovali na tento zaujímavý medicínsky fakt, no namiesto vážneho prijatia témy ho začali komentovať sarkasticky. Jeden používateľ sa spýtal: „Naozaj bolo potrebné spomenúť tú poslednú časť, doktor?“ Zeon odpovedal: „Ospravedlňujem sa, ale súvisí to s ovuláciou a menštruáciou. Pravdepodobne to bola ďalšia otázka.“

Ďalší napísal: „Čo? Otehotnieť?! Chcete povedať, že by mohla donosiť dieťa, ak sa jej stav nezmení, a ak je to možné, aj porodiť?“ Diskusia nadobudla temnejší ráz, keď doktor Zeon zdieľal článok o šokujúcom prípade z Arizony, kde žena v kóme otehotnela a nakoniec porodila po tom, čo ju počas stavu bezvedomia znásilnil 36-ročný zdravotnícky pracovník, píše CNN. Autorka pôvodného príspevku sa o deň neskôr stala opäť virálnou, keď položila ďalšiu, rovnako nečakanú otázku: „Dostanú chlapi erekciu počas operácie, alebo tomu anestézia zabráni?“ Jeden používateľ rýchlo odpovedal s podrobným vysvetlením: „Anestézia zvyčajne zabraňuje telesným reakciám, ako je erekcia, ale v niektorých prípadoch sa to môže stať, aj keď je to zriedkavé.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Podľa štúdie z roku 2017, ktorú vykonala Katedra anestéziológie Listerovej nemocnice v Spojenom kráľovstve, je odpoveď áno, ale iba pri špecifických zákrokoch a v extrémne zriedkavých prípadoch. Tento jav, známy ako „intraoperačná erekcia penisu“, postihuje približne 0,1 až 2,4 percenta pacientov, ktorí podstupujú operácie zamerané priamo na penis, ako sú transuretrálne operácie a endoskopické urologické zákroky. Aj keď ide o veľmi zriedkavý jav, môže spôsobiť komplikácie alebo dokonca viesť k zrušeniu týchto zákrokov.