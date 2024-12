Ľudia len teraz odhalili pravdu za ikonickým vianočným hitom: Jej vznik inšpirovala obrovská TRAGÉDIA!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Britská kapela East 17, ktorá vznikla v roku 1991, si zabezpečila nesmrteľnosť svojím hitom Stay Another Day, ktorý sa v roku 1994 dostal na vrchol britských hitparád. Pieseň bola dokonca nominovaná na Brit Award za najlepší britský singel a stala sa jednou z najobľúbenejších vianočných skladieb. Hoci na prvý pohľad ide o baladu plnú emócií, málokto vie, že jej vznik inšpirovala tragédia. Tony Mortimer, skladateľ piesne a člen kapely, odhalil, že ju napísal po samovražde svojho brata Ollieho. „Mal som melódiu a akordy, ale hľadal som príbeh, ktorý by som k tomu pridal. Nakoniec som ju postavil na strate milovanej osoby. Pýtal som sa sám seba: Čo by som robil, keby som mal ešte jeden deň s niekým, koho som miloval?“ priznal Mortimer v rozhovore pre Songwriting Magazine.

Mortimerova práca na piesni bola ocenená cenou Ivora Novella, pričom sám opisuje vznik skladby ako odlišný od čohokoľvek, čo predtým vytvoril. „Písal som ju cez výpovede a úryvky, nie ako tradičný príbeh s jasným začiatkom a koncom. Bol to risk, pretože som nevedel, ako to ľudia prijmú, ale chcel som, aby sa s textom dokázali spojiť,“ povedal Mortimer. Napriek tragickému pozadiu chcel, aby pieseň zostala dostatočne univerzálna, a preto ju predstavil ako milostnú baladu o konci vzťahu. Text čerpá aj z rozhovorov, ktoré skladateľ viedol so svojím bratom pred jeho smrťou, čím získava ešte hlbší emotívny rozmer.

Mortimer v rámci oslavy výročia 30 rokov od vydania skladby odhalil, že spolu so skupinou plánovali vydanie nového singlu, no nakoniec sa rozhodli inak. „Nechcel som, aby to bolo len o peniazoch. Ak by sme sa rozhodli vydať novú pieseň, mali by sme na to mať dobrý dôvod,“ uviedol pre The Independent. Fanúšikovia a priaznivci skupiny teraz dúfajú, že sa Stay Another Day dostane opäť na prvé miesto v rebríčkoch, čím by pieseň znova ožila v plnej sile a pripomenula si svoje miesto v histórii hudby.