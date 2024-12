Toto je DESAŤ najnebezpečnejších vianočných piesní: Ak ich počúvate za volantom, môžete havarovať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V štúdii vedci zo South China University Of Technology (SCUT) zistili, že piesne s BPM vyšším ako 120 môžu viesť k dopravným nehodám. Za najnebezpečnejšiu označili pieseň „Frosty The Snowman“ z roku 1950, ktorú prvýkrát nahral Gene Autry – a neskôr v tom istom roku Jimmy Durante. BPM tejto skladby je podľa odborníkov 172. „Zatiaľ čo vianočné melódie prinášajú radosť, niektoré energické alebo rušivé piesne môžu ovplyvniť naše sústredenie na cestu,“ vysvetlil Max Coupland, generálny riaditeľ webovej stránky s poradenstvom v oblasti poistenia, informuje denník New York Post.

A hoci je v tomto ročnom období takmer nemožné vyhnúť sa vianočným skladbám, druhou najnebezpečnejšou skladbou je známy hit „All I Want For Christmas Is You“ od Mariah Careyovej s BPM až 150. Na treťom mieste skončila pieseň „Feliz Navidad“ od Jose Feliciana a na zozname nebezpečných piesní sa tiež objavila pieseň „Santa Claus Is Comin’to Town“ z roku 1934. Podľa vedcov môžu mať tieto tipy piesní psychologické a kardiovaskulárne účinky, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť nebezpečnej jazdy.

Odborníci napokon uverejnila kompletný zoznam 10 najnebezpečnejších vianočných piesní, ktoré by ste za volantom radšej počúvať nemali: