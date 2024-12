Fitness influencerka varuje pred stravovacími chybami počas sviatkov: Tá prvá vám môže pokaziť Vianoce!

(Zdroj: Instagram/katieaustin)

Úspešná TikTokerka a 31-ročná modelka Katie Austinová je známa ako fitness influencerka, ktorú sleduje zhruba 741 000 priaznivcov. Len nedávno prostredníctvom svojej aplikácie identifikovala štyri hlavné chyby, ktoré robia ľudia v tomto ročnom období. „Ide o rovnováhu a čo najlepšie využitie života, najmä počas sviatkov,“ povedala. „Určite je možné udržať si rutinu, zároveň si užívať všetky sviatočné chvíle a tieto maličkosti sa neskôr sčítajú,“ dodala. Toto sú podľa jej slov chyby, ktorých sa ľudia počas vianočných sviatkov dopúšťajú, píše denník New York Post.

Pocit viny z jedla

„Častou chybou, s ktorou sa stretávam počas sviatkov, je skutočnosť, že sa jeden deň prejedáme a na druhý deň sa kvôli pocitu viny z jedla drasticky obmedzíme,“ povedala Katie. „Takýto prístup nie je zdravý ani udržateľný,“ priblížila. Radí preto, aby ste sa zbytočne nevinili a skôr sa sústredili na dôslednosť. Pokračujte v konzumácii vyvážených jedál, hýbte sa a pripomínajte si, že je v poriadku užívať si výnimočné chvíle. „Žijete len raz a sviatky sa majú oslavovať!“ dodala.

Vyradenie potravín z jedálnička

Namiesto toho, aby ste premýšľali nad tým, čo vyradiť z jedálnička, Katie odporúča položiť si otázku, čo by ste doň mohli pridať. „Premýšľajte o tom, ako môžete do jedál zaradiť viac živín. Môžete napríklad do sviatočného nákypu prepašovať mrkvu navyše? Pridáte do receptu na sušienky kopček orechového masla kvôli bielkovinám? Pridáte si do ranného smoothie trochu listovej zeleniny? Takéto malé doplnky majú časom veľký význam a stále vám umožňujú vychutnať si sviatočné jedlá,“ uviedla.

Nemáte chuť na sladké pod kontrolou

„Kontrola porcií je pre mňa kľúčová. Rada si pochutnávam, ale snažím sa to robiť tak, aby to bolo zámerné,“ povedala Katie. „Podeliť sa o pochúťku s milovanou osobou alebo si polovicu nechať na neskôr, sú malé návyky, ktoré vám pomôžu vychutnať si chvíľu bez preháňania.“ Pomôcť môže aj konzumácia veľkého množstva vody. „Hydratácia pomáha udržať všetko v rovnováhe, dokonca aj pri pôžitkárskych jedlách a pochúťkach. Pomáha tiež vášmu mozgu uvedomiť si, že možno nie som hladný, ale len smädný,“ doplnila. Spolu s konzumáciou väčšieho množstva bielkovín dokáže hydratácia udržiavať stabilnejšiu hladinu cukru v krvi, takže je menej pravdepodobné, že budete mať neovládateľnú chuť na sladké.

Nezabudnite na prechádzky

Aby sa Katie udržala na správnej ceste, riadi sa niekoľkými kľúčovými radami svojej matky, 67-ročnej fitnesky Denise Austinovej (67). „Jednou z najlepších rád, ktoré mi mama odovzdala, je pravidlo, že všetko má byť s mierou. Vychutnajte si sviatočné dobroty, ale zachovajte rovnováhu a ide o to, aby ste to nepreháňali,“ povedala. „Je tiež veľkou fanúšičkou prechádzok a to je niečo, na čo myslím, najmä v tomto ročnom období. Chôdza je jednoduchý, ale účinný spôsob, ako zostať aktívny, vyčistiť si myseľ a cítiť sa dobre,“ uviedla Katie.