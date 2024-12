Žena si dohodla prvé rande na vianočných trhoch: Jediná správa odhalila krutú pravdu o jej nápadníkovi!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Do podcastu Girls Overheard zaradila moderátorka Eilidh Wellsová anonymný príbeh poslucháčky, ktorá jej napísala: „S jedným mužom som sa rozprávala už niekoľko týždňov na Tinderi. Nikdy sme sa nestretli, ani sme si nevolali cez Facetime, ale plánovala som sa s ním stretnúť začiatkom decembra, aby sme spolu išli na vianočné trhy. Písali sme si priebežne každý deň a cítila som, že sme si naozaj sadli.“ Žena pokračovala: „Včera večer mi z ničoho nič napísal správu, v ktorej mi hovorí, že mu chýbam a že si nikdy s nikým tak nesadol, ako so mnou. Nechala som ho niekoľko hodín čakať a potom som si všimla, že mi poslal fotky.“

V tomto okamihu nadobudla situácia desivý obrat, pretože žena zistila, že si celý čas písala s bývalým partnerom. Opísala ho ako podvodníka a klamára, ktorého správanie ukončilo minulý rok ich vzťah. Eilidh pokračovala v čítaní príspevku poslucháčky: „Poslal mi snímky obrazovky mojich správ z Tinderu druhému chalanovi s textom: Dúfam, že si nemyslíš, že je to divné, ale chcel som len ukázať, že sa k sebe dokonale hodíme. Tento muž ma lovil s falošným profilom a písal si so mnou celé týždne, aby dokázal, že si stále rozumieme a myslel si, že si ma tým získa. Nikdy v živote som nikoho tak rýchlo nezablokovala. Naozaj strašidelné. Takisto ma trochu vykoľajilo, že môj potenciálny nový priateľ nebol skutočný.“

Eilidh a jej kolegyne Lauren Kerrová a Ash Reidová sa pri vyjadrovaní verdiktu o tomto intrigánskom kúsku rozhorčili a volali po odplate. Ich video získalo neskutočných 95 000 zobrazení a používatelia sociálnych sietí boli rovnako rozhorčení. „Je to zlé na toľkých úrovniach,“ tvrdil jeden z nich. Druhý pokračoval: „Nie, nie, nie, utekaj.“ Tretí zopakoval: „Wow, to je naozaj desivé správanie.“ Ďalší si myslí: „Nečakal som, že to bude mať taký zvrat. Úplne šialené, úbohá žena. To sú fakt neskutočné veci.“