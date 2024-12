Cudzinku šokoval poplatok u bratislavskej pediatričky: 50 eur za TOTO? Slováci zúria, veď je to choré

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena z Iraku publikovala v skupine na Facebooku s názvom Foreigners in Bratislava príspevok, v ktorom sa posťažovala na príplatok v súkromnej detskej poliklinike v Bratislave. Podľa účtenky zaplatila 20 eur za očkovanie, no lekárka si zaúčtovala 50 eur navyše za to, že s cudzinkou komunikovala v anglickom jazyku. „Je iróniou, že moja slovenčina je oveľa lepšia ako jej angličtina, takže keby som s ňou hovorila po slovensky, nemusela by som platiť tento,“ uviedla Iračanka.

(Zdroj: Facebook/Foreigners in Bratislava/Niloofar Ka)

Poplatok podľa jej slov nebol uvedený v zmluve. „Povedali, že mi na Slovensku je takáto prax ‚všeobecne známa‘ a že som to mala vedieť,“ dodala. Napokon uviedla, že na túto súkromnú polikliniku už nezavíta. Jej príspevok šokoval používateľov sociálnej siete a mnohí sa o svoje dojmy podelili v komentároch.

„Je to tak strašné a zároveň skvelé zhrnutie toho, kam sa krajina uberá,“ napísal jeden z komentujúcich. „V žiadnom prípade to nie je ‚všeobecne známe‘. Som Slovák, žijem v tejto krajine celý život a nikdy som o tom nepočul,“ pridal sa druhý. „To je choré,“ napísala iná komentujúca. „Je to vážne hanba,“ dodal štvrtý.