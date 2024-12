Kráska (23) chce pokoriť svetový rekord: Za deň sa vyspí s 1 000 mužmi! Odhalila zákulisie príprav

(Zdroj: Instagram/lilyphillip_s)

Aktuálnou držiteľkou tohto rekordu je Lisa Sparksová, hviezda filmov pre dospelých, ktorá sa v roku 2004 vyspala za jeden deň s 919 mužov na podujatí v Poľsku. V tom čase Sparksová údajne priznala, že týždeň po prekonaní rekordu trpela bolesťami. Pornoherečka Lily Phillipsová avizovala, že v januári 2025 chce tento rekord pokoriť a vyspať sa s 1 000 mužmi v priebehu 24 hodín. Údajne už niekoľko mesiacov „trénuje“, aby fyzicky zvládla túto výzvu. Lekári sa však obávajú o možné následky tohto extrémneho rozhodnutia.

Lekár zo Sydney, Zac Turner, ktorý sa špecializuje na preventívne zdravie a wellness, pre portál news.com.au uviedol: „Sex je vo náročná aktivita, pri ktorej sú zapojené rôzne svaly, kardiovaskulárny systém a pri ktorej sa uvoľňujú endorfíny. Keď sa vykonáva s mierou, je to podobné ako obohacujúce cvičenie – podporuje úľavu od stresu, kardiovaskulárne zdravie a emocionálne väzby. Avšak, keď sa dostaneme do extrémov, ako je 24-hodinový sexuálny maratón, fyzická a fyziologická daň môže byť vážna.“ Turner to prirovnal k behu maratónu bez predchádzajúceho tréningu. „Zranenia z nadmerného trenia, dehydratácia a úplné vyčerpanie sú takmer zaručené,“ pokračoval Turner.

Phillipsová však trvá na tom, že sa na svoj výkon pripravuje. V podcaste „The Reality Check“ prezradila, že sa jej za 14 hodín podarilo vyspať so 101 mužmi. „Myslím, že ku koncu budem ubolená, ale myslím si, že mám to správne odhodlanie, aby som dokázala pokračovať,“ povedala. „Vyspať sa so 101 chlapmi v priebehu 14 hodín je ťažšie ako byť v práci od deviatej rána do piatej poobedia,“ dodala. Odhalila tiež organizačné detaily. „Plánom rezervovať s dvomi dverami. Logistika tohto podujatia je šialená,“ povedala.

Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby boli všetci účastníci plnoletí. „Muži, ktorú sa chcú zúčastniť, musia poslať fotografiu, na ktorej držia preukaz totožnosti, a môj asistent ich musí prerozdeliť do harmonogramu,“ prezradila ďalej a dodala, že je dosť ťažké nájsť účastníkov, ktorých potrebuje na prekonanie rekordu. Ďalšou prekážkou je, či to stihne v časovom limite. „Na každého budem mať 41,6 sekundy, aby som to stihla za 24 hodín. Som unavená, len keď na to pomyslím,“ priznala. Mnohých Phillipsovej výzva pobúrila a označili ju za nechutnú a smutnú. „Prečo normalizujeme toto šialené správanie?“ uviedol jeden z komentujúcich.