Nedokážete odolať balíku čipsov, keď ho raz otvoríte? Nie ste sami, tvrdí odborník! Prekvapivý dôvod

Počas prvej epizódy dvojdielneho dokumentu BBC sa lekár Chris van Tulleken rozpráva s viacerými odborníkmi z potravinárskeho priemyslu z celého sveta, informuje denník Daily Mail. Spoločne sa zaoberajú otázkami, ako sú vysoko priemyselne spracované potraviny navrhnuté tak, aby im bolo takmer nemožné odolať. Jeden z bývalých zamestnancov spoločnosti vyrábajúcej čipsy prezradil, že ich obal zámerne povzbudzuje maškrtníkov k ešte väčšej konzumácii, a to oklamaním evolučnej časti mozgu. Profesor Barry Smith, ktorý sa zaoberá senzorickým poradenstvom v oblasti potravín, prezradil, že obal je vyrobený tak, aby bol príliš malý pre naše ruky a vyvolával pocit hľadania potravy. „Keď som pracoval pre spoločnosť Pringles, veľmi sa obávali konkurencie zo strany Doritos a snažili sa vymyslieť spôsob inovácie,“ povedal.

„Jedným z nápadov bolo, že zväčšíme tubu, aby sme do nej mohli vložiť celú ruku. A ja som povedal: nie, nie, nerobte to,“ uviedol a pripomenul, že ľudia sú ako medvede, ktoré si hľadajú potravu a snažia sa ju získať. Takéto hľadanie následne zvyšuje vašu túžbu. „Pringles sú často neodolateľné. Je to v ich slogane,“ povedal. V dokumente zverejnil úryvok z predchádzajúcej reklamy tejto značky, v ktorej sa hovorí, že zemiakové lupienky v tube treba otvoriť a dostanete sa do nálady. „Keď raz vyskočíte, už nemôžete prestať,“ uvádza sa v reklamnom spote. Zvuk každého balenia čipsov je vo všeobecnosti navrhnutý tak, aby bol mimoriadne hlasný, čo vyvoláva myšlienku čerstvosti, prezradil bývalý zamestnanec.

„Jedenie je viaczmyslový zážitok. Je tu vzhľad jedla, vôňa, pocit na prstoch,“ povedal potravinový poradca. „Dokonca aj zvuk jedla je dôležitý,“ poukázal na klipy s trhajúcimi sa balíčkami čipsov či praskajúcimi plechovkami. „Využitie zmyslového zážitku je jedným z viacerých spôsobov, ako potravinársky priemysel podporuje ľudí, aby jedli viac,“ zhodujú sa odborníci. Podľa Christa potravinárske spoločnosti využívajú značku, aby upútali našu pozornosť. „Je to soľ, tuk, cukor, všetko zabalené v atraktívnych obaloch,“ povedal Chris.

Dokument tiež prezrádza, ako potravinársky priemysel revolučne zmenil spôsob výroby potravín koncom 20. storočia „V polovici 70. rokov sa začala zvyšovať obezita naraz vo všetkých skupinách. Ak hovoríte, že za to môže sila vôle, hovoríte tým, že všetky tieto skupiny ľudí súčasne stratili morálnu zodpovednosť,“ vysvetlil Chris. „A to je nepravdepodobné,“ domnieva sa odborník a hovorí, že v tomto období sa s naším jedlom stalo niečo iné, čo ho urobilo neodolateľným. „Od 70. rokov si potravinárske spoločnosti začali uvedomovať, že ak budú používať správne vedecké vývojové postupy, môžu nám predávať oveľa viac potravín.“ V dokumente povedal, že rozhovory s vývojármi potravín odhalili dva kľúčové faktory, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov a ktoré nás nútia nakupovať: ako rýchlo ľudia jedia a koľko jedia.