Vnučka dala oceniť šperky svojej starej mamy: Keď zistila ich hodnotu, rozplakala sa! Aj experti onemeli

Odborníčka na šperky Susan Rumfittová dostala do rúk jemnú diamantovú brošňu, perlami zdobený lavaliérový prívesok a čiernobiely portrét pôvabnej starej mamy. Následne sa vnučka v epizóde relácie Antiques Roadshow podelila o príbeh týchto pokladov, ktoré kedysi patrili jej starej mame Irene Picksovej. Povedala, že stará mama sa vydala za jej dedka pred začiatkom prvej svetovej vojny, no dedka zabili vo Francúzsku už na začiatku vojny. Po smrti svojho manžela sa Irene presťahovala do Anglicka, kde sa vydala za muža menom Robin Buxton. Vnučka sa domnieva, že práve on jej pravdepodobne daroval tieto šperky. Po jej smrti ich dostal jej otec, ktorý ich následne venoval vnučke.

Irene bola považovaná za divadelníčku a jej zmysel pre eleganciu bol evidentný aj v šperkoch. Susan začala dražbu diamantovou brošňou, ktorú vykreslila ako dokonale remeselne spracovanú s detailným gravírovaním. Datovala ju na koniec 19. alebo začiatok 20. storočia. Skutočným kúskom, ktorý všetkých uchvátil, bol lavaliérový prívesok. Susan zdôraznila jeho jedinečnú vlastnosť – zapínanie na zadnej strane, ktoré umožňovalo premeniť visiace časti prívesku na náušnice. Odborníčka sa domnievala, že diamantový korzetový detail na prívesku by mohol naznačovať, že šperk bol vyrobený pri príležitosti špeciálnej kráľovskej udalosti. S istotou tiež identifikovala perly ako prírodné, vzhľadom na ich jedinečné tvary a lesk. „Pri prírodných perlách je samozrejme potrebné vykonať röntgen, aby sme mali 100-percentnú istotu, ale som si veľmi istá, že tieto perly sú prírodné,“ dodala odborníčka.

Susan potom prešla k hodnoteniu jednotlivých predmetov. Napriek tomu, že brošňa nemala punc, jej vysoká kvalita naznačovala, že pochádza od renomovaného klenotníka a mohla by sa na aukcii predávať za cenu medzi 5 000 a 7 000 libier, čo v prepočte predstavuje približne 6 200 až 8 700 eur. „Milujem túto diamantovú brošňu. Keby sa objavila na aukcii, očakávala by som cenu medzi 5 000 a 7 000 libier,“ uviedla Susan. Vnučka bola dojatá, keď sa dozvedela pravú hodnotu šperkov. „Toto som naozaj nečakala. Vôbec,“ povedala s prekvapením. Keď Susan prešla k prívesku, uviedla, že ide o úplne ohromujúci kúsok, pričom odhadovaná cena na aukcii sa pohybovala medzi 20 000 a 30 000 libier, čo je približne 25 180 až 37 770 eur.

Tieto hodnoty vyvolali šok aj u prítomných. Susan na záver dodala, že ide o dva nádherné šperky a poďakovala vnučke za zdieľanie celého príbehu. Tá v rozhovore priznala, že bola šokovaná. „Vždy som si myslela, že je to pekný prívesok, ale že by mali takúto hodnotu, to mi nikdy nenapadlo. Naozaj mi to vyrazilo dych, to je všetko, čo môžem povedať. Nezabudnuteľné,“ uzavrela.