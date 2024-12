Žena (32) bojuje s rakovinou v štvrtom štádiu: Ľutuje, že pred tromi rokmi ignorovala TIETO príznaky!

(Zdroj: Instagram/vitamintaylor)

Kanaďanke Taylor Deanne Royovej z Edmontonu lekári v minulosti diagnostikovali folikulárny ekzém. Keď začala po určitom čase pociťovať občasné bolesti, nemyslela si, že je to niečo, čo by ju malo znepokojovať. Ale keď si našla na krku veľkú hrču, navštívila svojho lekára, aby jej urobil ultrazvuk. Po tom, ako prišli výsledky biopsie, lekári jej oznámili, že má Hodgkinov lymfóm v štvrtom štádiu. Rakovina sa jej rozšírila aj do pľúc a kostí v chrbtici. „Tri roky som bojovala so svrbiacou pokožkou, ktorá mi bola diagnostikovaná ako folikulárny ekzém,“ povedala Taylor, informuje denník Mirror. „Dva roky som bola nesmierne unavená, ale myslela som si, že to súvisí s vekom.“ Hrčku na krku však začala brať vážne.

„Vo chvíli, keď mi povedali, že mám rakovinu, ako keby sa celý svet okolo mňa zastavil. Na niekoľko minút som mala pocit, že nič nie je skutočné. Poďakovala som sa a odišla a keď som sa vracala domov, úplne som sa zrútila," prezradila. „Jediné, čo som chcela, bolo byť najlepšou verziou seba samej a založiť si vlastnú rodinu. Teraz, vo veku 32 rokov, som sa ocitla v boji o svoj život,“ uviedla ďalej. Kanaďanka hovorí, že neustále pociťuje silné bolesti, nevoľnosť a vyčerpanie a niektoré dni má problém vstať z postele.

„Moje telo je cudzincom, ktorý ma zrádza spôsobom, o ktorom som si nikdy nemyslela, že je možný. Jednoduché úlohy, ktoré som kedysi robila bez rozmýšľania, sú teraz niekedy takmer nemožné. Najťažší je pocit, že strácam samu seba, strácam nezávislosť, ktorú som si tak ťažko vybudovala. Takto som si svoj život nepredstavovala,“ povedala Taylor. Len niekoľko mesiacov pred stanovením diagnózy vypukol v jej dome požiar z elektrického vedenia, takže prišla o strechu nad hlavou a aj o všetky svoje osobné veci. Taylor hovorí, že počas tohto nepredstaviteľne ťažkého obdobia ju zahŕňali nekonečnou podporou jej najbližší.

Napriek tomuto záujmu hovorí, že v súčasnosti je zlomená fyzicky, psychicky, ale aj finančne. „Dospela som do bodu, keď musím požiadať o pomoc, pretože niekedy, bez ohľadu na to, akí silní sa snažíme byť, to sami nezvládneme,“ priznala. Taylor dúfa, že sa jej podarí prekonať chorobu, aby mohla pokračovať v bežnom živote. Svoj účet na TikToku využíva na to, aby sa podelila o svoj príbeh a pomohla ostatným. V príspevku o zdravotných príznakoch, ktoré ignorovala, uviedla, že si želá, aby sa o nich zmienila svojmu lekárovi skôr. „Myslím si, že najviac, čo môžem vo svojej situácii urobiť, je šíriť dostatočné povedomie. Keby som na lekárov viac naliehala, nebola by som teraz vo štvrtom štádiu,“ dodala.