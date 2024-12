Muž odmalička komunikuje s temnými ENTITAMI: Raz ho posadol zlovestný duch! Z jeho zážitkov priam MRAZÍ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jesse King je profesionálnym médiom. Nedávno odhalil niektoré zo svojich najstrašidelnejších zážitkov, vrátane incidentu, kedy bol sám posadnutý. „Skúmal som starožitnú skriňu, o ktorej klientka povedala, že sa jej chce okamžite zbaviť,“ povedal pre portál What's The Jam. „Povedala, že je to naliehavá záležitosť, pretože bola svedkom toho, ako odtiaľ uprostred noci vyšli traja mužskí duchovia. Súhlasil som, že si skriňu vezmem so sebou, ale ukázalo sa, že v nej straší,“ prezradil ďalej a dodal, že skriňa zostala niekoľko dní v jeho obývačke, kde sa snažil naladiť na energie, ktoré v nej sídlili.

„Začal som komunikovať s duchom menom Zach. Bol milý a neústupný, potreboval moju pomoc, tak som ho naivne nasledoval,“ povedal. Zrazu si však uvedomil svoju chybu. „Náhle som si uvedomil, že ma priviedol do negatívnej roviny energie. Keď som sa snažil odtrhnúť, usmial sa odporným, samoľúbym úsmevom, pretože vedel, že proti nemu nemôžem bojovať. Potom som cítil, ako jeho energia preberá moje fyzické telo. Bolo to, ako keby som práve dostal ranu. Nemal som kontrolu nad svojimi ústami ani telom a potápal som sa vo svojej vlastnej mysli,“ priblížil Jesse.

Našťastie počas tohto desivého utrpenia nebol sám – po jeho boku sedel kolega, ktorý okamžite zasiahol. Po zistení, že je v štádiu „posadnutia“, začala dvojica praktizovať uzemňovacie techniky. Čoskoro Jessieho priviedli späť a vykonali očistný rituál. Nie je to však prvýkrát, čo Jesseho ovládol zlovestný duch. „Raz do mňa duch vystrelil plný stojan nožov. Inokedy ma duch staršej ženy a bývalého armádneho vyšetrovateľa udreli, akoby som nebol ničím,“ uviedol. „Pred niekoľkými rokmi som mal seansu, kde duch prinútil hosťa prežiť vraždu, ktorú spáchal na svojej manželke takmer pred 100 rokmi. Nie je to pre slabé povahy – chce to veľa sebavedomia a vôle,“ prezradil Jesse.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa jeho slov sa však táto zručnosť nedá naučiť – je to dar, ktorý majú len niektorí. Jesse údajne dokonca vie rozoznať aj to, kedy niekto otehotnie a dokáže nájsť nezvestných ľudí. O svoje fascinujúce skúsenosti sa delí aj na sociálnych sieťach. „Duchovia hrajú zásadnú úlohu v našom blahobyte a pokroku v živote. Mám to šťastie, že môžem získať ich pomoc priamo a odovzdať to svojim klientom. Som si istý svojimi schopnosťami a výhodami posmrtného života,“ dodal Jesse.