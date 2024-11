Blondínka (33) rozzúrila ľudí svojím svadobným outfitom: FOTO Veď mohla ísť rovno v spodnej bielizni!

(Zdroj: Instagram/jadeyarbrough)

Austrálska influencerka Jade Yarbroughová si na víkendovú svadbu svojich priateľov Anthonyho Bella a Anniky Martynovej vybrala outfit v hodnote 1 000 dolárov (948,96 eur) od austrálskej značky Carla Zampatti. Tento výber, ktorý pozostával z priesvitnej modrej sukne, nohavičiek a sieťovaného body, vzbudil u hostí pobúrenie. Fotografie zo svadby, ktorá sa konala za prítomnosti mnohých hviezd, ukázali, že Yarbroughová mala vo svojich šatách plne vystavenú čipkovanú podprsenku.

Súčasťou jej odvážneho outfitu bola aj spodná bielizeň, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť trojdielneho setu značky Zampatti. To okrem iného presvitalo cez svetlomodrou sieťovanú sukňu. Tridsaťtriročná influencerka doplnila svoj svadobný outfit o čierne lodičky na ihlovom podpätku a čiernou mini kabelkou. Zábery však na sociálnych sieťach rozdelili ľudí na dva tábory. Kým niektorí ocenili Yarbroughovej odvážny vzhľad, iní jej odkázali, že na svadbu mohla rovno prísť len v spodnej bielizni. „Nie je to vhodné a len sa snaží upútať pozornosť,“ napísal jeden z komentujúcich na Facebooku, informuje portál news.com.au. „Je to nevkusné, neslušné,“ pridal sa ďalší. „Zúfalá snaha o upútanie pozornosti,“ uviedol tretí.