Na TÚTO bežnú otázku počas telefonátu NIKDY neodpovedajte, varujú experti: Môže vám zničiť život

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Mnohí zrejme znervóznejú, keď zaznamenajú hovor z neznámeho čísla. Je úplne pochopiteľné, že máte sklon takéto hovory ignorovať alebo sa ich snažíte rýchlo ukončiť. Ak sa rozhodnete vybaviť ich, mali by ste si dať obzvlášť pozor na jednu otázku.

Podľa časopisu Reader's Digest sa počet podvodných telefonátov za posledný rok zvýšil o neuveriteľných 118 percent. A zatiaľ čo mnohí z nás už dokážu odhaliť falošné textové správy, ktoré vyzerajú ako odkazy od doručovateľskej služby, pri telefonátoch je o niečo ťažšie odhaliť, že ide o podvod. Odborníci zo spoločnosti First Orion, ktorá sa zaoberá telekomunikačnou bezpečnosťou, však majú jeden tip, ako rozpoznať, že na druhej strane linky je niekto, kto vás chce pravdepodobne oklamať.

(Zdroj: gettyimages.com)

Odporúčajú, že ak zdvihnete telefón a nepoznáte číslo, mali by ste si dať pozor na otázku „Počujete ma?“. Inštruktor v oblasti kybernetickej bezpečnosti a IT Adam Gordon pre časopis uviedol: „Všetky telefonické podvody majú za cieľ dve veci: získať o vás informácie, ktoré sa dajú zneužiť prostredníctvom krádeže identity a prinútiť vás, aby ste podvodníkovi dali peniaze.“ Pri jednom konkrétnom telefonickom podvode sa nahraný hlas pýtal: „Počujete ma?“ Ak toto počujete, možno vám to pripadá prirodzené, ale táto fráza má v skutočnosti za cieľ oklamať obeť, aby odpovedala „áno“.

„Tento telefonický podvod je obzvlášť zákerný, pretože je rafinovane založený na každodennom správaní ľudí a v odpovedi na rýchlu otázku,“ vysvetľuje riaditeľ operácií kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Fortalice, Matthew Shirley. Od tohto okamihu môžu podvodníci použiť nahrávku, na ktorej ste povedali „áno“, aby predstierali, že ste to vy. Následne uskutočňujú nákupy a získavajú prístup k ďalším informáciám.