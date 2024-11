Bizár v centre mesta: VIDEO Policajtov šokoval nahý muž, venčil psa iba v šľapkách! Keď zistíte dôvod...

(Zdroj: Facebook/Městská policie Plzeň)

Mestská polícia v Plzni minulý týždeň zverejnila na Facebooku video muža, ktorý sa prechádza po ulici v centre mesta úplne nahý. Ten polícii vysvetlil, že prehral stávku. „Aj keď je to stávka, nie je to úplne normálne,“ odpovedali policajti vo videu. „Tu predsa nemôžete chodiť po ulici. Pôjdu tu mladiství...,“ pridala sa policajtka. Muž polícii sľúbil, že so psom pôjde rovno domov a z miesta rýchlo odkráčal preč.

Policajtka napokon mužovi odkázala, aby sa nabudúce do podobných stávok nepúšťal. „Nikto na to nie je zvedavý,“ dodala. Ako konkrétne znela stávka a prečo kráčal po krajskej metropole úplne nahý, však policajtom nepovedal. Video získalo množstvo reakcií vrátane komentárov. „Stávka je stávka, nedá sa nič robiť,“ napísala jedna z komentujúcich. „Môže byť rád, že nedostal pokutu,“ uviedla ďalšia. „Chlapské ego a hecovanie... Vraždená záležitosť,“ napísal tretí komentujúci.