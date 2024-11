Vďaka jednoduchej otázke odhalíte sociopata vo svojom okolí: Spýtajte sa na... Maska príčetnosti razom opadne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Modelka a bývalá súťažiaca Miss World Australia, 28-ročná Kanika Batra-Mathesonová, šokovala svojich sledovateľov na sociálnych sieťach, keď priznala, že má osobnosť so sociopatickými črtami. Podľa magazínu Psychology Today je sociopat charakterizovaný neetickým správaním, ktoré vedie k manipulácii, klamstvu a využívaniu iných ľudí vo vlastný prospech. Kanika však tvrdí, že svoje negatívne vlastnosti využíva na dobré účely, čím vyvolala diskusiu o tom, čo znamená byť sociopatom a ako sa to môže prejavovať v každodennom živote.

Kanika vo svojich videách pravidelne zdieľa kľúčové znaky, podľa ktorých môžete rozpoznať sociopata vo svojom okolí. Na odhalenie takýchto osôb často využíva práve ich vlastné manipulatívne taktiky. Priznala, že sa musela naučiť častejšie žmurkať, aby nevystrašila ľudí. Podľa jej slov majú sociopati často „mŕtvy pohľad“ a udržujú prázdny výraz tváre. Výskumy ukazujú, že sociopati a psychopati – ktorí sú ešte prefíkanejší a antisociálnejší – žmurkajú v priemere menej často než ľudia s duševne zdravým profilom. Tieto drobné rozdiely v správaní môžu byť kľúčom k ich rozpoznaniu v každodennom živote. Odhaliť ich môžete aj pomocou jednoduchého test, ktorý slúži na posúdenie ochoty osoby prispôsobiť sa vám, a to bez ohľadu na to, či je to dobré alebo zlé.

Tento test je založený na manipulácii. Sociopati majú schopnosť klamať a získavať si ľudí pomocou techniky „zrkadlenia“, kde sa prispôsobujú energii svojho cieľa. Kanika vysvetlila, že zvyčajne povie niečo absurdné a sleduje, či ju niekto napodobní. Ako príklad uviedla, že vo voľnom čase pletie, a prekvapivo sa vždy nájde niekto, kto tvrdí, že to robí tiež. Ako poslednú možnosť Kanika uviedla vyprovokovanie podozrivého sociopata rôznymi emóciami. „Maska príčetnosti a lásky rýchlo opadne,“ varuje. Taktiež sa priznala, že jej sociopatické črty sú dôsledkom traumatického detstva a dúfa, že zdieľaním svojich skúseností pomôže ostatným rozpoznať problematické správanie vo svojich životoch a pochopiť, prečo sa ťažko autenticky spájajú s inými.

Napriek jej skúsenostiam odborníci upozorňujú, že sociopatia nie je diagnostikovateľný stav, ale skôr súbor osobnostných čŕt, ktorý sa ťažko identifikuje v reálnom živote. Bill Eddy, klinický sociálny pracovník zo San Diega, pre Psychology Today upozorňuje, že sociopatia je jednou z najskrytejších a najnebezpečnejších osobnostných porúch. Títo jedinci často unikajú pozornosti, pretože vynakladajú veľa energie na klamanie. Ľudia by si mali dávať pozor na prehnané príbehy, nekonzistentné správanie a svoje vlastné emócie. Eddy radí dôverovať svojim pocitom viac než slovám druhých; ak máte nepríjemný alebo silný pocit, je dobré to preskúmať.