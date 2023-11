Šialené priznanie: Žena podstúpila vyše 200 plastík! Odumrela jej koža, takto teraz vyzerá

(Zdroj: Instagram/the_glamorousmonique)

Monique A Allenová, medzi hollywoodskou trans komunitou známa ako The Glamorous Monique, hovorí, že mala vážne problémy s krvným obehom v dôsledku migrácie injekčného silikónu do rôznych častí jej tela. Znamená to, že časť kože na jej nohách odumrela. Nedávno s ňou spravil rozhovor dokumentarista Matt Cullen.

Cez pery nafúknuté výplňami Monique priblížila, ako chodila za chirurgmi na ulici so sto dolármi v peňaženke, aby do nej napichali toľko náplne, koľko len môžu. V roku 1978 podstúpila zmenu pohlavia, potom ďalších sedem rokov neabsolvovala žiadne ďalšie zákroky. Ale ako 29-ročná navštívila notoricky známe miesto Queen Mary's v Studio City v Los Angeles. "Dole v Tijuane som sa začala pumpovať silikónom," uviedla.

Allenová počula hororové príbehy o nebezpečenstvách vstrekovania silikónu do tela, ale vraj to chcela tak veľmi, že na riziká ani len nepomyslela. Jedným z chirurgov, ktorí na nej pracovali, bol John Reginald Brown, niekedy nazývaný "Butcher Brown". Neskôr bol uväznený za zabitie po tom, čo jeden z jeho pacientov vykrvácal. Monique skončila s prsiami s veľkosťou košíka D a extra krivkami okolo bokov.

Opísala, ako lekári znecitlivili cieľovú oblasť lokálnym anestetikom a potom cez kožu pripevnili lievik a napumpovali toxickú látku dovnútra. "Bolo to veľmi návykové, vždy, keď som si zarobila nejaké peniaze, išla som tam dole," pokračovala. Po niekoľkých rokoch sa ale silikón začal zo svojej pôvodnej polohy zosúvať a raziť si cestu k jej členkom.

Monique, ktorá má niečo po šesťdesiatke, v týchto dňoch sotva chodí a trpí množstvom iných zdravotných problémov. Bola dvakrát vydatá, no teraz je slobodná a už nechce randiť, pretože väčšina mužov v jej veku je vraj už mŕtva. Podľa vlastných slov sa jej stále dostáva veľa mužskej pozornosti, no nie takej, akú by chcela. Spomenula napríklad príbeh muža, ktorý jej počas tankovania strčil hlavu pod sukňu. Ten istý muž ju prenasledoval aj na druhý deň a na ulici kričal: "Pekný zadok, sviňa."