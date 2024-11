Obézna žena (33) sa pomstila partnerovi, ktorý ju opustil: Zhodila polovicu hmotnosti! Pozrite na tú premenu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťtriročná Josie Varelaová z Los Angeles v Kalifornii bola celý život šikanovaná kvôli svojej veľkosti. Vo svojom nedávnom vzťahu sa necítila dobre, a tak hľadala útechu v jedle – štyrikrát denne konzumovala rýchle občerstvenie. V januári 2018 Josie dosiahla váhu 145 kilogramov a kupovala si oblečenie veľkosti XXXXL. Motiváciu zmeniť svoj život našla až po rozchode. Jej cieľom bolo zhodiť kilogramy navyše, aby prinútila svojho bývalého partnera žiarliť.

Dnes váži 79 kilogramov a v októbri minulého roku sa stala manželkou 31-ročného Eliasa Jimeneza. Josie, ktorá teraz pracuje ako trénerka, pre denník Daily Mail povedala: „Chodila som do posilňovne každý deň, aby som nabrala svalovú hmotu, a potom, počas pandémie, som začala behať a bicyklovať. Baví ma byť aktívna, som zdravá a jem jedlo, ktoré mi chutí.“ Josie vyrastala v mexickej domácnosti, kde bolo jedlo všetkým a užívala si veľké porcie jedál bohatých na sacharidy a tuky. Pravidelne sa stravovala v prevádzkach rýchleho občerstvenia a konzumovala aj sladké či slané kalorické pochutiny. „Pracovníci McDonaldu poznali moje meno a objednávku bez toho, aby som im to povedal,“ prezradila.

„V kluboch alebo baroch so mnou nikto nechcel tancovať. Chlapi kupovali drinky mojim priateľkám, nie mne. Ak som išla na rande naslepo, hneď po príchode som videla na chlapcovej tvári výraz sklamania. Rýchle občerstvenie sa stalo základom môjho života,“ uviedla ďalej. V januári 2018 začala cvičiť a prepracovala svoj jedálniček. Stretla aj svojho dnes už manžela Eliasa, tesára, ktorý ju v premene podporil. „V tom čase som sa sústredila na seba, nesnažila som sa nájsť muža. Ale rozumeli sme si spolu veľmi dobre,“ vysvetlila Josie. V roku 2021 dosiahla svoju najnižšiu hmotnosť 70 kilogramov – čo znamená, že svoju telesnú hmotnosť znížila zhruba na polovicu.

„Som neuveriteľne hrdá, ale veľmi smútim za ženou, ktorou som bola, a za tým, čím som si prešla. Bola to divoká jazda a niekedy zabudnem, čo som dokázala, kým mi iné ženy nenapíšu, že som ich inšpirovala,“ uviedla Josie. „Je to viac ako len chudnutie, je to cesta sebalásky. Nie je to o čísle na váhe, o tom, koľko sacharidov zjete alebo koľkokrát chodíte do posilňovne. Ide o to, aby ste seba a svoje zdravie postavili na prvé miesto,“ dodala.