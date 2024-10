Technologický gigant ponúka takmer 1 milión eur každému, kto... Neuveriteľné! Stačí splniť TÚTO podmienku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Technologický gigant vyzval akýchkoľvek bezpečnostných výskumníkov alebo kohokoľvek so záujmom a technickou zvedavosťou, aby otestoval technológiu umelej inteligencie (AI) a vykonal vlastné nezávislé overenie tvrdení spoločnosti Apple. Záujemcovia budú testovať infraštruktúru „Private Cloud Compute“ (PCC) spoločnosti Apple, ktorá je navrhnutá tak, aby zvládala zložité úlohy AI nad rámec kapacity zariadenia. PCC, navrhnuté s end-to-end šifrovaním, vymaže požiadavky používateľov ihneď po dokončení, aby sa zachovalo súkromie. Doteraz mal Apple obmedzený prístup k PCC pre audítorov tretích strán, ale uvedené pozvanie otvára platformu širšej kontrole s cieľom posúdiť jej bezpečnosť, informuje denník Daily Mail.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Chiu)

Menšia zraniteľnosť – menšia odmena

Na podporu komplexného testovania PCC spoločnosť Apple rozšíril svoj program Security Bounty. „Aby sme ďalej podporili váš prieskum Private Cloud Compute, rozširujeme Apple Security Bounty tak, aby zahŕňalo odmeny za zraniteľné miesta, ktoré demonštrujú kompromis medzi základnými zárukami zabezpečenia a ochrany súkromia PCC,“ zdieľa Apple. Zúčastnení hackeri získajú prístup k bezpečnostnej príručke a virtuálnemu testovaciemu prostrediu v macOS Sequoia 15.1 Developer Preview, ktoré vyžaduje Mac s čipom M-series a aspoň 16 GB RAM.

(Zdroj: Getty Images)

Úrovne odmien odrážajú závažnosť objavených zraniteľností. Apple ponúka 100 000 dolárov (92 441 eur) za zneužitie žiadostí o neoverený kód, zatiaľ čo každý, kto získa neoprávnený prístup k citlivým užívateľským údajom, môže zarobiť 250 000 dolárov (231 104 eur). Na každého, kto dokáže spustiť nezistený kód v zabezpečenom prostredí PCC, čaká hlavná cena 1 milión dolárov (924 419 eur).

Nová kapitola v inováciách spoločnosti Apple

Apple Intelligence, ktorý je zabudovaný do najnovších iPhonov – modelov 16, 15 Pro a 15 Pro Max –prináša funkcie založené na AI, ako je generatívne písanie, jedinečné emotikony a vylepšené posielanie správ. Túto umelú inteligenciu budú mať zatiaľ iba špičkové modely iPhone, čím sa týmto modelom pridá exkluzivita. Vedúci spoločnosti Apple, Tim Cook, nazval Apple Intelligence novou kapitolou v inováciách spoločnosti Apple. Prvé vydanie Apple Intelligence bude zahŕňať inteligentné odpovede, súhrny upozornení a prepracované funkcie Siri. Ďalšie nástroje, ako napríklad integrácia Genmoji a ChatGPT, by mali byť dostupné v neskorších aktualizáciách. Apple Intelligence zatiaľ podporuje len americkú angličtinu, no do decembra budú spustené ďalšie jazyky.