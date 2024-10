Zamestnanec požiadal o zvýšenie platu: Dostal len o tri centy viac! Keď zistíte dôvod, chytíte sa za hlavu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Zvýšenie platu je niečo, v čo dúfa každý zamestnanec. Pravdepodobne každého by však šokovalo, keby sa mu výplata zvýšila len o tri centy. Presne to sa stalo istému mužovi, ktorý sa o bizarný príbeh podelil na sociálnej sieti. Keď zistíte dôvod čudného zvýšenia, chytíte sa za hlavu.

Jeden šokovaný zamestnanec sa vybral na Reddit, aby sa podelil o svoje skúsenosti a vysvetlil, že sa rozhodol kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov, pretože zistil, že mu zvýšili výplatu o tri centy. Uvedomil si, že muselo dôjsť ku chybe. Zamestnanec totiž očakával 10-percentné zvýšenie svojej hodinovej sadzby 26,35 dolára, no nepremietlo sa to do jeho platu. Keď sa však obrátili na príslušné oddelenie, tím si stál za svojím rozhodnutím a snažil sa ukázať svoj proces výpočtu.

Jeden zo zamestnancov oddelenia ľudských zdrojov v správe uviedol: „Píšem, aby som potvrdil, že váš 10-percentný nárast mzdy bol aplikovaný na vašu mzdu za pracovné obdobie od 11. augusta do 25. augusta. Vaša nová hodinová sadzba je 26,38 dolárov (24,39 eur).“ Nemusíte byť matematický génius, aby ste vedeli, že 26,38 nie je 10-percentný nárast z 26,35 dolárov. Personalista však pokračoval: „Predchádzajúci plat: 26,35 dolárov. Nový výpočet platu: 26,35 dolárov (1 + 0,10/100) = 26,38 dolárov.“ Príspevok získal za krátky čas množstvo komentárov.

„Takže personalista je v matematike buď veľmi nešikovný, alebo dobre vie, čo robí, a dúfa, že sú to zamestnanci, ktorí sú matematicky negramotní,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší sa zhodli na tom, že výpočet personalistu bol správny, čo však nebolo správne, bol spôsob, ako zvýšiť plat o 10 percent. Ako poukázalo viacero komentujúcich, personalista mal vynásobiť 26,35 číslom 1,10, výsledkom čoho bude nový plat – 28,98 dolárov, po zaokrúhlení 29 dolárov. „Alebo doslova posuňte desatinné miesto. Čo je 10 percent z 26,35 dolárov? 2,635 dolárov. Výsledok len pridajte k základnému platu,“ podelil sa o druhý spôsob riešenia iný komentujúci.