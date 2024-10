Je pre vás beh utrpením? Vyskúšajte túto armádnu techniku dýchania, radí bežkyňa! Okamžite si ju zamilujete

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Maraika Roseová behala osem mesiacov, kým objavila spôsob, ako sa pri tejto aktivite menej unaviť. „Dovoľte mi, aby som vás to naučila. Ide o armádnu techniku, takže všetko začína na ľavej nohe,“ uviedla bežkyňa. „Viete, ako v armáde hovoria ‚ľavá, ľavá, ľavá, ľavá, ľavá‘ – je to spôsob, ako ovládať svoje dýchanie. Pri každom kroku robíte niečo s dýchaním. V podstate to, čo robíte, je jeden hlboký nádych a potom dva polovičné výdychy,“ prezradila ďalej. Tvorkyňa obsahu demonštrovala svoju techniku ​​ovládaním dýchania v sekvenciách troch – dnu, von, von – počas behu po uliciach Melbourne.

„Kontrola dýchania je najjednoduchší spôsob, ako udržať tep na nízkej úrovni. Skúste to,“ uzavrela Maraika. „Nikto vás nenaučí, ako máte dýchať, keď beháte, a mne trvalo strašne dlho, kým som našla túto techniku ​​a vďaka tomu je beh oveľa jednoduchší!“ napísala v popise videa, ktoré publikovala na TikToku. V komentároch ľudia reagovali na zaujímavý trik a zdieľali svoje osobné skúsenosti s týmto typom fyzickej aktivity. „Mám pocit, že keď takto dýcham, neprijímam dostatok vzduchu,“ napísal jeden používateľ. „Dýchanie pre mňa nie je problém; problém je beh,“ zavtipkoval ďalší.

Vytvorenie rytmu medzi dýchaním a spôsobom, akým bežíte, je úspešnou technikou pre bežcov, poznamenáva Americká pľúcna asociácia. „Existuje niekoľko teórií, ako najlepšie dýchať pri behu. Jedna sa nazýva brušné dýchanie alebo bránicové dýchanie, čo je najbezprostrednejší spôsob, ako dostať do tela viac kyslíka,“ vysvetlil hlavný lekár Americkej pľúcnej asociácie Albert Rizzo pre portál Bored Panda. „Ďalším spôsobom je rytmické dýchanie. Na precvičenie rytmického dýchania použite brušné dýchanie a päťkrokový vzorec: Tri kroky pri nádychu a dva kroky pri výdychu,“ prezradil ďalej. Keď bežíte rýchlejšie, môžete prejsť na trojkrokový vzor: dva kroky pri nádychu a jeden pri výdychu.