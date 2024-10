VIDEO Komédia na veterinárnej klinike: Pes zožral farebné guľôčky, pôjdete do kolien z toho, čo nasledovalo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

COLORADO – Niet pochýb o tom, že lekári na pohotovosti majú množstvo bizarných a zábavných príbehov – dokonca aj veterinári. Potvrdila to aj zverolekárka z Colorada, ktorá sa stretla s poriadne nezvyčajným problémom. Jeden zo psov totiž zjedol farbené guľôčky Orbeez a to, čo nasledovalo, pobavilo celý internet.

Na veterinárnu kliniku Animal Urgent Care Arvada v Colorade prišiel majiteľ so psom, ktorý mal pomerne chúlostivý problém. Jeho domáci miláčik totiž zožral farebné guľôčky Orbeez. Vo videu, ktoré veterinárna technička Lauren zverejnila na TikToku, vidno psa vylučujúceho hromadu farebných guľôčok na podlahu. „Ďalší deň na pohotovosti,“ informuje Lauren v popise videa. Orbeez sú tie farebné drobné vodné guľôčky, ktoré sa po ponorení do vody zväčšia a pes si zrejme myslel, že vyzerajú ako vhodné občerstvenie.

„Nehody sa stávajú a psy sú rýchle! Potreboval operáciu na odstránenie zvyšku, ale je na ceste k uzdraveniu,“ vysvetlila v komentári autorka videa. Po zjedení celého vrecka sa Orbeez v žalúdku zväčšili a zvieraťu tak spôsobovali gastrointestinálne problémy. „Zjedol ich veľa, doslova celé vrecko,“ uviedla veterinárka. Iba 25 percent guľôčok, ktoré pes prehltol, sa mu podarilo prirodzene vylúčiť, zatiaľ čo ostatných 75 percent museli lekári odstrániť chirurgicky.

Kým mnohých používateľ sociálnej siete video pobavilo, iných znepokojilo to, čo sa mohlo stať, keby majiteľ nezakročil včas. „Orbeez sú pri požití extrémne toxické. Chudák! Zľakla by som sa, keby to bol môj pes,“ napísala jedna z komentujúcich. „Poviem svojím deťom, že sa takto vyrábajú Orbeez, aby ich už nechceli,“ zažartovala ďalšia. „Reklamy na Skittles sa vymkli spod kontroly,“ pridala sa tretia komentujúca.