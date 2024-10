Obyvatelia populárneho turistického mesta zúria: FOTO Na námestí im postavili sochu žilnatého... Nechutné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEAPOL – Predstavte si, že sa prechádza po námestí Piazza Municipio v Neapole a zrazu vám do očí udrie socha obrovského žilnatého penisu. Napriek tomu, že to znie poriadne bizarne, podobný výjav sa v skutočnosti naskytol mnohým ľuďom. Záber kontroverznej sochy rýchlo obletel všetky sociálne siete.

Ohromení turisti sa začali zhromažďovať okolo sochy, aby si odfotili toto nevhodné umelecké dielo. Monument bol slávnostne odhalený na podujatí za účasti neapolského starostu Gaetana Manfrediho. Sochu navrhol Gaetano Pesce, ktorý zomrel pred šiestimi rokmi v New Yorku vo veku 83 rokov. Túto ikonickú podobizeň penisu navrhol ako interpretáciu postavy Pulcinella, ktorá pochádza z Commedia dell’Arte — populárnej formy talianskej improvizačnej komédie založenej na archetypálnych postavách zo 17. storočia. Pulcinella, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou neapolských bábkových predstavení, sa časom stal symbolom Neapola.

Napoli, in piazza Municipio, l’installazione “Tu si 'na cosa grande”.



Quasi enorme direi… pic.twitter.com/C58trSCbgq — Francesca Totolo (@fratotolo2) October 9, 2024

Vedľa mohutného údu stoja dve obrovské srdcia prebodnuté Amorovým šípom. Jeho cieľom bolo vyjadriť vďačnosť voči prostrediu, ktoré prináša veľkú energiu, či už jeho tvorbe alebo ľuďom, ktorých miluje. Ľudia na sociálnych sieťach však jeho nadšenie z tejto sochy nezdieľali, informuje denník New York Post. Tento monument nahradil inštaláciu Michelangela Pistoletta „Venere Degli Stracci,“ ktorú zničil požiar. „Ako môžu Neapolčania tolerovať takýto kus odpadu, to je skutočne záhada,“ kritizoval jeden komentátor, zatiaľ čo iný napísal: „Názov diela je veľmi zvláštny a neúctivý. Veď to vyzerá ako obrovský penis v strede námestia.“

„Je to nechutné, nemá to nič spoločné s umením, to je môj osobný názor,“ kritizoval tretí. Súčasný starosta Gaetano Manfredi však dielo obhajoval. „Spočiatku, keď som to videl, pomyslel som si to, čo si mysleli aj ostatní. Myšlienka diela však spočíva v štylizovanom zobrazení vzťahu medzi Pulcinellom a srdciami Neapolčanov,“ argumentoval do miestnych médií. Hoci mnoho ľudí dielo odmieta a kritizuje, podľa Manfrediho splnilo svoj účel. Dielo bude vystavené na námestí Municipio až do 19.decembra.