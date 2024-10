Z múzea záhadne zmizlo BIZARNÉ umelecké dielo: Zamestnanec ho omylom... Keď to uvidíte, pochopíte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LISSE – Umelecké dielo z plechoviek piva boli po vystavení vo výťahu holandského múzea Lisser Art Museum mylne považované za odpad. Jeden zo zamestnancov múzea sa domnieval, že ich tam nechali návštevníci, a tak ich vyhodil do odpadkového koša. Umelecké dielo sa akoby zázrakom podarilo zachrániť.

Umelecké dielo s názvom „All The Good Times We Spend Together“ od francúzskeho umelca Alexandra Laveta bolo vystavené vo výťahu v múzeu Lisser Art Museum v Lisse v západnom Holandsku. Plechovky od piva, ručne maľované akrylovými farbami, symbolizujú vzácne chvíle s priateľmi po spoločnom popíjaní a ich tvorba si vyžadovala veľa času a úsilia, uviedlo múzeum. Keď sa však kurátorka Elisah van den Berghová vrátila z krátkeho výletu, všimla si, že plechovky zmizli. Napokon ich našla v odpadkovom koši, kam ich vyhodil pracovník múzea. Domnieval sa totiž, že ide o odpad.

„Teraz sme dielo umiestnili na tradičnejšie miesto na podstavci, aby si mohlo po dobrodružstve oddýchnuť,“ povedala hovorkyňa múzea Froukje Buddingová, informuje denník The Guardian. Lavetove maľované plechovky sú teraz dočasne vystavené pri vchode do múzea, aby sa dostali do centra pozornosti. „Múzeum pôvodne vystavovalo plechovky od piva vo výťahu. Išlo o súčasť nášho cieľa návštevníkov neustále prekvapovať,“ dodala Buddingová. Podľa jej slov mechanikovi výťahu, ktorý plechovky vyhodil, nič nezazlieva, pretože iba robil svoju prácu. Riaditeľ múzea Sietske van Zanten vysvetlil, že plechovky od piva boli súčasťou umeleckej zbierky založenej na jedle a spotrebe.

„Naše umenie povzbudzuje návštevníkov, aby videli každodenné predmety v novom svetle. Vystavením umeleckých diel na neočakávaných miestach umocňujeme tento zážitok a udržiavame návštevníkov v strehu,“ uviedol. Podľa webovej stránky francúzskeho umelca sú plechovky od piva poctou bruselským uliciam, ateliérom umelcov, bytom priateľov, večierkom, vernisážam výstav v galériách a priestorom spravovaných umelcami. Dizajn vznikol v roku 2016, keď Lavet prišiel do hlavného mesta Belgicka, kde sa v rokoch 2013 až 2016 stretol s priateľmi.