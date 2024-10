Svetom už niekoľko rokov otriasa ZÁHADNÝ zvuk: Vedci sú zúfalí, nevedia odhaliť jeho zdroj! VIDEO incidentu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Záhadný hluk, ktorý pripomína zvuk zemetrasenia, je počuť po celom svete a nikto nevie, odkiaľ sa šíri a prečo. V priebehu rokov vzniklo niekoľko teórií na vysvetlenie jeho pôvodu, ale zatiaľ ani jedna z nich nebola vedecky potvrdená. Podľa najnovších zistení vedcov z Univerzity Severnej Karolíny by mohol prichádzať z oblohy.

Zvuky, ktoré sú v Bangladéši známe ako „Barisalské delá“, boli v priebehu rokov zaznamenané v delte Gangy, Bengálskom zálive, v japonskom Šikoku a Belgicku. Niekedy boli sprevádzané zemetraseniami, inokedy nie. Počuť ich bolo počas zemetrasení v Novom Madride v rokoch 1811 - 1812. Často sú definované ako „rútiace sa“ alebo „valiace sa“ zvuky a občas sa spájajú aj s nízkymi teplotami, píše časopis Nature. Toto hlasné búchanie sa vyskytuje obzvlášť často v blízkosti jazera Seneca v oblasti Finger Lakes v štáte New York. Známe je ako Seneca Guns a občas dokáže roztriasť okná a dvere. Počuť ho bolo niekoľko týždňov po zemetrasení v Charlestone v auguste 1886, a preto sa spájalo s touto seizmologickou udalosťou. Hľadaním súvislostí medzi zemetraseniami a pôvodom hluku sa v roku 2020 zaoberali vedci z Univerzity Severnej Karolíny v Chapel Hill.

Použili seizmické údaje z prenosnej sústavy EarthScope (ESTA), aby sa pokúsili vysvetliť pôvod zvukov v okolí USA a porovnali ich s dátami o hlásení hluku od roku 2013. Tím prešiel spätne správy zo Severnej Karolíny, kde sa zmienky o ňom vyskytovali pomerne často. Nenašli však žiadne udalosti, ktoré by sa zhodovali so zemetraseniami. „Vo všeobecnosti sa domnievame, že ide o atmosférický jav a nemyslíme si, že pochádza zo seizmickej aktivity,“ uviedol člen tímu Eli Bird pre portál Live Science. „Predpokladáme, že sa šíri skôr atmosférou ako zemou.“ Vedci, ktorí prezentovali svoje zistenia na výročnom stretnutí Americkej geofyzikálnej únie v roku 2020, sa namiesto toho zamerali na počúvanie infrazvuku. Ide o nízkofrekvenčný zvuk, ktorý nie je pre človeka počuteľný. Podarilo sa im zachytiť signály v trvaní od jednej do desať sekúnd, ktoré boli spojené s hláseným hukotom.

Stále však nie sme oveľa bližšie k vysvetleniu pôvodu týchto zvukov a ani k tomu, či ich spôsobuje rovnaký typ udalostí. Mnohé z nich by zrejme mohli mať svoj pôvod v sonickom tresku z lietadiel, ktoré prekonávajú zvukovú bariéru. Takáto možnosť je dokonca pravdepodobnejšia ako zdroj hluku v prírodných javoch. Možné vysvetlenia ďalších udalostí siahajú od zosilnenia búrkových vĺn a cunami v určitom smere a vznietenia metánu uvoľneného z ložísk metánhydrátu až po geomagnetické búrky. Jednou zo sľubných možností je prítomnosť bolidov vo vyšších vrstvách atmosféry. Ide o meteoroidy vytvárajúce zvukový tresk, pričom takéto teleso nevidíme a nevšimneme si ho, kým nepočujeme hluk, ktorý vytvára. Až do tejto chvíle zostáva pôvod týchto zvukov stále nedefinovaný.