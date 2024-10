Žena (26) prežila vážnu autonehodu, jej život sa navždy zmenil: VIDEO Kvôli nezvyčajnej operácii močí cez brucho!

(Zdroj: Instagram/uwalk_iglide)

Američanka Steph Aiellová zverejnila video, na ktorom zdokumentovala, s akými následkami bojuje po vážnej autonehode, pri ktorej ochrnula a zahynul jeden z jej najbližších priateľov. K tejto udalosti došlo pred 14. rokmi, iba deň predtým, ako mala nastúpiť na vytúžený kozmetický kurz. V príspevku na sociálnej sieti sa zdôverila s utrpením, ktoré každodenne znáša a predviedla, ako jej telo vylučuje moč cez pupok. Pri autonehode totiž stratila kontrolu nad močovým mechúrom a jeho funkčnosťou a zároveň nedokáže používať ruky ako kedysi. Po rokoch jej lekári operačným zákrokom presmerovali močový mechúr k pupku a umožnil jej tak získať späť kontrolu nad svojím telom. Vo videu, ktoré videlo viac ako 260 000 ľudí, Steph uviedla, ako používa toaletu a prekonáva stigmu, ktorej čelia zdravotne znevýhodnení na celom svete.

Ľudia na sociálnych sieťach reagovali veľmi spontánne a ocenili autorku príspevku za to, že upozornila na tento stav. Jedna z komentujúcich napísala: „Ako zdravotná sestra pracujem v domácej starostlivosti a myslela som si, že som už videla všetko, ale o tomto som nikdy ani nepočula! Vďaka za zdieľanie.“ Druhý uviedol: „Netušil som, že je niečo také. Vďaka za poučenie.“ Tretí doplnil: „Ďakujem, že ste boli taká odvážna a ukázala ste nám to. Ďakujeme, že ste nás poučili.“ Steph vo videu rozprávala aj o znamení, ktoré jej naznačuje, že musí použiť toaletu. „Začnú mi trochu slziť oči,“ povedala a dodala, že tomu predchádzajú príznaky reakcie imunitného systému nazývanej autonómna dysreflexia. Je to nadmerná reakcia nervového systému na stimuláciu. Zahŕňa množstvo symptómov vrátane potenia a zrýchleného tepu a spôsobuje rýchle zvýšenie krvného tlaku. U osôb s poranením miechy sa spúšťa bežne v prípade, keď je plný močový mechúr a je potrebné ho vyprázdniť.

Mladá žena drží vo videu v ruke dlhý valcovitý kompaktný modrý katéter, známy ako SpeediCath a hovorí: „Môžem byť kdekoľvek, kde sa mi zachce. Keď si ho strčím do pupka, skutočne sa dostane do môjho močového mechúra.“ Zatlačením katétra sa potom môže vymočiť. Keď skončí, strčí palec do malej slučky na vrecku, čo jej pomáha pomaly ho vytiahnuť. „Potom vezmem uzáver katétra do rúk, vložím ho späť do katétrovej rúrky a zatlačím dlaňou. Teraz ho môžem vyhodiť do toalety,“ doplnila. „Každému, kto uvažuje o tomto zákroku, chcem povedať, že je to mimoriadne brutálne. Rekonvalescencia je naozaj drsná, ale keby som to mala robiť každý rok, urobila by som to.“ Pred operáciou, ktorá jej zmenila život, dostávala dvakrát ročne do močového mechúra botoxové injekcie. Tie mali za úlohu uvoľniť svaly tohto orgánu a umožniť mu udržať viac vody.

Operácia Mitrofanoff však pacientke zabezpečila trvalé riešenie, informuje denník Daily Mail. Zákrok vytvára kanál z apendixu alebo tenkého čreva, ktorý spája močový mechúr s povrchom kože. Toto umožňuje zavedenie katétra na vyprázdňovanie moču. Aiellová doplnila: „V mojom prípade bol môj apendix dostatočne veľký na to, aby nemuseli použiť moje črevá, ale ak je ten váš menší, použijú ich časť. Príležitostne užívam lieky proti kŕčom močového mechúra, aby som zabránila úniku."

Autonómna dysreflexia je niečo, čoho sa počas pobytu v nemocnici a na lôžku veľmi bála. Avšak v priebehu rokov sa s ňou naučila pracovať a využívať ju vo svoj prospech. „Vždy viem vycítiť, kedy sa u mňa prejavuje. Preto si skontrolujem močový mechúr, nohavice, topánky, snažím sa nájsť zdroj, odkiaľ prichádza. Vlastne sa teším z toho, že mám takúto reakciu, pretože moje telo mi hovorí, že niečo nie je v poriadku ešte skôr, ako sa stane niečo naozaj zlé,“ dodala.