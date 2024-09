Ženu (23) trápili bolesti, lekári to ignorovali: Po mesiacoch odhalili nádor! Za všetko mohla TÁTO tabletka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťtriročná Škótka Caitlin Simpsonová má za sebou zápas s onkologickým ochorení. Všetko sa začalo v roku 2021, keď si po užití "tabletky po" všimla výrazné zmeny v menštruačnom cykle. Spomína si aj na to, že ju lekári opakovane upokojovali a tvrdili, že jej príznaky sú normálne - až do chvíle, kým jej pri vyšetrení brucha neobjavili viac ako centimetrovú cystu na ľavom vaječníku. Následne Caitlin oznámili, že tento útvar zmizne sám a má sa o šesť mesiacov vrátiť na kontrolné vyšetrenie. Kontrolu však neabsolvovala a o dva roky neskôr začala pociťovať intenzívne bolesti na ľavej strane. Preto bola urýchlene odoslaná na gynekológiu na urgentné vyšetrenie. Ďalšie vyšetrenia potvrdili, že pôvodne malá cysta bola veľká ako pomaranč a klasifikovaná ako nádor, ktorý sa môže zmeniť na rakovinu. Pri operácii lekári odstránili pacientke aj vaječník a vajíčkovod.

Woman, 23, dismissed as 'overdramatic about period pain' has orange-sized tumour https://t.co/J9YOnzQCDM https://t.co/wVQCrNdlYQ — The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 14, 2024

Caitlin sa domnieva, že za vznikom cysty by mohla byť "tabletka po" spolu s kombinovanou antikoncepčnou tabletkou, keďže príznaky sa objavili hneď po jej užití presne ako v roku 2021. „Mala som pocit akoby ma posledné dva roky klamali. Mohlo to byť monitorované už vtedy. Keď som po prvý raz zatelefonovala, moje príznaky považovali za menštruačné bolesti a povedali mi, že to príliš dramatizujem. Nikdy som nič podobné nezažila, kým som si nevzala rannú tabletku 'po'," uviedla pre denník The Sun. "Povedali mi, že som v poriadku a sú to len následky tejto pilulky. Po tom, ako mi prvý raz povedali, že mám cystu, som vyšla von v slzách. Bolo to hrozné," dodala.

Keď začala po dvoch rokoch opäť pociťovať vlny intenzívnej bolesti na ľavej strane, lekári to definovali ako kŕče alebo syndróm polycystických ovárií (PCOS). „Bola to krátka bodavá intenzívna bolesť. Išla som k lekárom, ale zaujímali sa len o to, či mi diagnostikujú PCOS, nemala som však žiadne príznaky. V máji som išla na vyšetrenie a oznámili mi, že v ľavom vaječníku mám cystu veľkú šesť centimetrov. V tomto momente som začala panikáriť. Šesťcentimetrová cysta ma znepokojila, pretože mi povedali, že by mohla spôsobiť torziu vaječníka, lebo bola komplikovaná a mohla by skrútiť vajíčkovod, čo by mohlo byť smrteľné,“ uviedla ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Štúdie naznačujú, že perorálna antikoncepcia môže mierne zvýšiť riziko vzniku niektorých druhov rakoviny u ľudí. Vedci z Oxfordskej univerzity napríklad zistili, že užívanie hormonálnej antikoncepcie obsahujúcej progestagén sa spája s o 20 - 30 % vyšším rizikom vzniku rakoviny prsníka. Aj predchádzajúce výskumy uvádzajú, že užívanie kombinovanej antikoncepcie s obsahom estrogénu a progestagénu, je spojené s malým zvýšením rizika vzniku rakoviny prsníka, ktoré sa po ukončení užívania znižuje. O súvislosti medzi "tabletkou po" a vznikom rakoviny však bolo doteraz realizovaných len málo výskumov. Väčšina odborníkov na onkologické ochorenie prsníka ale považuje užívanie núdzovej antikoncepcie za bezpečné, pretože je nepravdepodobné, že by jednorazová dávka hormónov ovplyvnila riziko vzniku rakoviny.

Caitlin povedala: „Vôbec netušia, prečo sa mi to stalo. Jediné, čo ma napadá, je tabletka po. Zdá sa, že v mojom tele len naštartovala niečo, s čím som pôvodne nemala žiadny problém. Myslím si, že to potenciálne spôsobilo túto cystu. Nikto mi nedá jasnú odpoveď. V roku 2021 som štyri mesiace užívala aj kombinovanú tabletku, takže si myslím, že by to mohla byť kombinácia oboch týchto faktorov. Už nikdy viac nebudem brať nič hormonálne, mám už len jeden vaječník, takže nechcem znova riskovať," dodala.