Ukrajinská hviezda pre dospelých prehovorila o svojej kariére v čase vojny: Nezastavil ju ani letecký poplach!

(Zdroj: Instagram/aisultanaonly)

Či už ide o celoštátne výpadky prúdu, ktoré môžu trvať až 12 hodín denne, alebo o krytie pred útokmi ruských síl, Ruslana Kretsuová má neustále plné ruky práce. Napriek tomu si tmavovláska kráska nazbierala poriadnu sledovanosť, len na Instagrame má 295 000 fanúšikov. Nehovoriac o značnom príjme, ktorý získava vďaka svojej popularite na odvážnejších kanáloch. V rozhovore pre denník Daily Star prezradila, že po dlhom uvažovaní sa napokon rozhodla odsťahovať sa od svojej rodiny a odísť z rodnej krajiny, aby si uľahčila svoju kariéru.

„V prvom rade som neverila, že sa začne vojna. V mojom rodnom meste som zostala čo najdlhšie. Samozrejme, keď som počula prvé výbuchy, pochopila som, že sa začala nová kapitola v mojom živote,“ povedala. Ako tvorkyňa obsahu si uvedomovala, že na sociálnych sieťach musí zostať aktívna aj napriek vojne. Pravidelne sa preto pasovala s osem až 12-hodinovými výpadkami prúdu či šiestimi leteckými poplachmi denne. „Nemala som však prístup ani k primeraným pracovným podmienkam, ani k životným podmienkam,“ uviedla.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa napokon rozhodla opustiť Ukrajinu. Ako ale sama povedala, nemá stály domov v zahraničí a neustále sa presúva z jednej krajiny do druhej. „Túto zimu plánujem zostať na Bali. Chcem navštíviť aj Japonsko. Je šťastím, že si môžem robiť, čo chcem, napríklad cestovať,“ prezradila.

Hovorí, že denne prispieva trom ukrajinským charitatívnym organizáciám vrátane nadácie Come Back Alive Foundation a prezidentovi ukrajinskej iniciatívy UNITED24. Napriek vojne sa dokonca pravidelne vracia do svojej rodnej krajiny. „Pravidelne navštevujem svojich rodičov a priateľov na Ukrajine,“ povedala. „Celý august som strávila v Odese. Bol to sen,“ dodala.