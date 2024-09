Unikátne VIDEO zachytáva prefíkané správanie chobotnice: Toto robí rybám! Výskumníci sú v nemom úžase

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Autori novej štúdie zistili, že chobotnice nie vždy lovia samé. Niektorí členovia tohto druhu, Octopus cyanea, sa pasujú v loveckých skupinách s inými rybami. Tieto skupiny rýb môžu dokonca zahŕňať viac ako jeden druh. „Sme veľmi podobní týmto zvieratám. Pokiaľ ide o vnímanie, sú na veľmi blízkej úrovni alebo bližšie k nám, než si myslíme,“ povedal pre NBC News Eduardo Sampaio, postdoktorandský výskumník z Inštitútu Maxa Plancka pre správanie zvierat a hlavný autor štúdie. Výhody lovu v tíme sú rôzne: hliadkujúce ryby upozornia chobotnicu, keď nájdu korisť, a keď ju chobotnica vytiahne z ťažko dostupných štrbín, do lovu sa priamo zapoja aj ryby.

„Táto prospešná interakcia umožňuje rybám získať inak nedosiahnuteľnú korisť a chobotniciam šetriť energiu tým, že sa zamerajú na vysokokvalitné zdroje potravy, pričom vykonávajú kontrolu a poskytujú spätnú väzbu v rámci skupiny, čím zdôrazňujú sofistikovanú dynamiku spolupráce podmorského života,“ povedal dlhoročný pozorovateľ hlavonožcov pre portál Eurek Alert. „Keď chobotnica chytí korisť, tiež ju zabije,“ dodal. Vedci štúdie prišli k svojim záverom na základe ponorov uskutočnených na útese pri pobreží izraelského Eilatu. Pomocou niekoľkých kamier tím sledoval 13 chobotníc približne 120 hodín a pozoroval ich počas 13 lovov.

Tím si všimol, že každá chobotnica pracuje so skupinami dvoch až 10 rýb naraz. Zachytili aj chobotnice, ako udierajú ryby, keď odmietnu poslúchať stanovenú hierarchiu. „Tí, ktorí dostávajú viac úderov, sú vykorisťovaní zo skupiny. Sú to predátori v zálohe, tí, ktorí sa nehýbu a nehľadajú korisť,“ povedal Sampaio. Chobotnice môžu tiež udierať do rýb, aby zabránili tomu, aby uviazli na rovnakom mieste, a tiež aby udržali skupinu v pohybe. „Ak je skupina veľmi pokojná a všetci sa zhromaždia okolo chobotnice, začne ich udierať, ale ak sa skupina pohybuje pozdĺž biotopu, znamená to, že hľadá korisť, takže chobotnica je šťastná,“ dodal výskumník.