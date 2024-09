Muž požiadal svoju nastávajúcu, aby so sexom počkali do svadby: Keď zistila prečo, bolo jej do plaču!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Manželstvo prináša veľa prekvapení. Bez ohľadu na to, ako dobre poznáte svojho partnera, vždy môže prísť niečo, čo nečakáte. Svoje o tom vie aj žena, ktorú manžel poprosil, aby so sexom počkali až do svadby. Keď sa po prvýkrát pozrela na jeho prirodzenie, všetko jej bolo jasné.

Žena v príspevku na Reddite uviedla, ju jej budúci manžel požiadal, aby s naplnením ich lásky počkali do svadby. Jeho žiadosť prijala. Pod zámienkou staromódnosti však zatajil jednu veľmi dôležitú informáciu. „Manžel (32-ročný muž) chcel so sexom počkať až do svadby a práve ma (27-ročnú ženu) na svadobnej ceste prekvapil mikropenisom,“ uviedla. Mnohých vývoj situácie prekvapil a nahrnuli sa do sekcie komentárov, aby sa podelili o svoje dojmy.

(Zdroj: Getty Images)

„Doslova som si nahlas povedala: ‚Och nie, to nespravil‘. Na druhej strane, ak je pre vás veľkosť dôležitá, mali by ste to zistiť skôr,“ napísal jeden z komentujúcich. „Rozhodne považujem za nečestné klamať o takejto veci,“ uviedol ďalší. „Úprimne, z jeho strany je to nechutný krok, som zhrozená,“ pridala sa iná komentujúca. „Existuje rozdiel medzi ‚na veľkosti záleží‘ a ‚neschopnosťou mať penetračný sex‘. Mohlo by to znamenať, že budete mať problémy počať deti. Ide o stav, s ktorým sa narodil,“ uviedol ďalší.

Viacero používateľov sociálnej siete však podotklo, že žena sa s mužom zosobášila po šesťmesačnej známosti. Upozornili ju preto, že v manželstve ju pravdepodobne čaká oveľa viac prekvapí. „Zosobášiť sa po šiestich mesiacoch je veľmi skoro,“ skonštatoval jeden z komentujúcich. „Nemali ste sa sobášiť tak rýchlo a radšej sa o veciach otvorene porozprávať,“ napísal druhý.