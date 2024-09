Žena vypila alkohol na prázdny aj plný žalúdok: Výsledok experimentu ju šokoval! Obrovský rozdiel v promile

(Zdroj: Facebook/Loryn Powell)

Experiment rozdelila na dve časti. Powellová začala tým, že zjedla pizzu a potom si vypila štyri panáky vodky. Každých 30 minút podstúpila dychovú analýzu. Pri teste s prázdnym žalúdkom vysvetlila, že nasledujúci deň nebude nič jesť a potom zopakuje tie isté kroky – vypije štyri panáky vodky a bude pravidelne vykonávať dychovú skúšku.

Test s plným žalúdkom

Zistila, že s plným žalúdok obsah alkoholu v prvých 30 minútach dosiahol 0,46 promile. „To je veľmi vysoké číslo,“ uviedla. Po hodine dychová skúška odhalila skóre 0,44 promile. Po hodine a pol sa obsah alkoholu v krvi znížil na 0,36 promile a o dve hodiny na 0,24 promile, pričom po tretej hodine klesol ešte viac na sotva 0,15 promile a po štyroch hodinách dychová skúška nepotvrdila prítomnosť alkoholu. „Človek by si myslel, že štyri panáky vodky ma dostanú na 0,08 promile,“ povedala. „Je zásluhou pizze, že som neprekročila 0,5 promile?“ spýtala sa Powellová.

Test nalačno

Keď však porovnala tieto údaje s údajmi pitia alkoholu na prázdny žalúdok, bola v šoku. Po vypití štyroch panákov na úplne prázdny žalúdok Powellovej dychový test po 30 minútach odhalil 0,46 promile alkoholu v krvi – čo zodpovedá rovnakému údaju ako v predošlom teste. Po hodine však prišlo obrovské prekvapenie – ukázalo sa, že obsah alkoholu v krvi stúpol na 0,84 promile, čo je takmer dvojnásobok pôvodného obsahu. „Pizza ma zachránila pred 0,08 promile,“ skonštatovala Powellová a dodala, že v prípade druhého testu sa na nulu dostala až po ôsmich hodinách.

Jej test na ľudí veľmi zapôsobil. Video rýchlo získalo obrovské množstvo reakcií vrátane komentárov. „Morálne ponaučenie, pred pitím potrebujeme pizzu alebo tacos,“ uviedol jeden z komentujúcich. Iná komentujúca vysvetlila, prečo sa alkohol v krvi zdržiava dlhšie v prípade, že nič nezjete. „Váš žalúdok absorbuje alkohol takmer rovnakou rýchlosťou bez ohľadu na to, či ste jedli alebo nie. Ale žalúdok absorbuje len 20 až 25 percent. Väčšina absorpcie sa deje v črevách (75 až 80 percent), ale aby sa alkohol dostal do čriev, musí sa otvoriť pylorická chlopňa. Ak je vo vašom žalúdku potrava, ventil sa neotvorí, kým jedlo nestrávite a potom, keď sa to stane, vaše črevá absorbujú alkohol spolu s potravou, nie len alkohol,“ uviedla.