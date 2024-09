Čiernobiela FOTO z roku 1941 vyvolala rozruch: Pozrite, čo drží chlapec v rukách! Skutočný cestovateľ v čase?

(Zdroj: Reddit/Slow-moving-sloth)

Fotograf Edwin Rosskam z Farm Security Administration zachytil skupinu ľudí, ktorí trpezlivo čakajú v rade na vstup do kina v južnej časti Chicaga. Hoci môže fotografia vyzerať na prvý pohľad nenápadne, opak je pravdou. Používatelia Redditu na nej spozorovali drobný detail, ktorý je podľa nich dôkazom cestovania v čase. Niektorí komentujúci sa zamerali na chlapca, ktorý stál úplne vpravo a držal v ruke niečo, čo pripomínalo populárny produkt Apple, ktorý bol prvýkrát vydaný až v roku 2010. „Prvé dieťa v rade drží Apple iPad v roku 1941,“ napísal komentujúci a dodal, že fotografia pripomína scénu z amerického vedecko-fantastického seriálu The Twilight Zone.

Napriek tomu, že mnohí boli skutočne presvedčení o tom, že fotografia je dôkazom cestovania v čase, väčšina divákov toto absurdné tvrdenie zatrhla a trvala na tom, že predmet nemôže byť elektronický tablet, pretože v tom čase ešte neboli vynájdené. Okrem toho mnohí argumentovali tým, že cestovanie v čase nie je dodnes potvrdené. Iní tvrdili, že predmet, ktorý mal chlapec pri sebe, je skôr kniha, Biblia, zápisník alebo denník viazaný v koži. Komentármi sa nešetrilo ani v súvislosti s oblečením, ktoré mali ľudia na fotografii na sebe.

„Všetci sú oblečení tak pekne. Obliecť si svoje najlepšie šaty len kvôli návšteve kina, to musel byť skutočne výnimočný zážitok," napísal komentujúci. „Naozaj chválim výber oblečenia. Vyobliekať sa takto pekne v nedeľu iba preto, aby ste si pozreli filmy, to musel byť naozaj fantastický zážitok,“ uviedol ďalší. „Jedna časť mňa by si priala, aby sme sa všetci takto obliekali kvôli maličkostiam, no potom premýšľam o tom, či sa dnes vôbec idem osprchovať,“ dodal tretí.