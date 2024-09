Krásku (21) trápil obyčajný kašeľ: Keď sa jej na krku objavilo TOTO, spozornela! Nasledovala krutá diagnóza

(Zdroj: Instagram/erinlaveryx)

Keď začala Erin Laveryová pokašliavať, domnievala sa, že sa jej vrátili následky astmy, s ktorou zápasila ako dieťa. O mesiac však spozornela, pretože sa jej na krku objavila hrčka. Vyhľadala preto lekársku pomoc. Lekár zistil, že má málo železa a predpísal jej lieky. Časom jej však opuchli lymfatické uzliny, jej stav sa zhoršoval a viedol k vyčerpávajúcim migrénam, závratom a únave, ktoré jej bránili v práci nechtovej dizajnérky. Dožadovala sa ďalších vyšetrení a vytrvalosť v hľadaní príčin jej stavu sa nakoniec oplatila. „Cítila som sa čoraz horšie, ale praktický lekár bol presvedčený, že moje príznaky súvisia s nízkou hladinou železa. Vysadili mi aj antikoncepčné tabletky, pretože sa domnievali, že by to mohla byť príčina. Dávali mi lieky, ako napríklad steroidy, aby zistili, či sa moje príznaky zmiernia, ale nič nezabralo," povedala pre denník Daily Star.

„Vedela som, že niečo nie je v poriadku, a tak som sa pri poslednej návšteve lekára kvôli mojej hrčke spýtala, či by som mohla absolvovať ďalšie testy v nemocnici. Vtedy súhlasili,“ prezradila ďalej. Erinin boj o zdravie sa po prvej návšteve nemocnice v júli rýchlo vystupňoval. Do 9. augusta podstúpila biopsiu, ale skôr ako prišli výsledky, vážne ochorela. „Moje príznaky sa po biopsii veľmi rýchlo zhoršili,“ spomína si. Dva týždne nedokázala vstať z postele a nikdy v živote sa vraj necítila tak zle ako v tom období. „Moja mama zavolala do nemocnice a oni ma hneď zobrali na ďalšie testy. V ten istý deň mi diagnostikovali lymfóm,“ hovorí. S chemoterapiou začala 6. septembra a jej liečba bude trvať šesť mesiacov.

Napriek neistej budúcnosti zostáva optimistická a zvyšuje povedomie o jej ochorení. „Najprv som o svojej diagnóze informovala na sociálnych sieťach, pretože som si myslela, že je to najjednoduchší spôsob, ako to povedať svojim klientom, ale potom sa mi začali ozývať ľudia s vlastnými príznakmi. Bola som dojatá reakciou na môj príbeh, pretože som to nikdy nečakala,“ uviedla. Erin je odhodlaná využiť svoje skúsenosti na dobré účely a zdôrazňuje význam sebaobhajoby. „Teraz cítim, že je dôležité, aby som použila svoj hlas a povedala ostatným, že ak viete, že niečo nie je v poriadku, počúvajte svoje telo. Keby som netlačila na pílu, ešte teraz by som nič netušiac sedela doma,“ dodala.