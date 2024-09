Mamička (33) sadila kvety, keď narazila na hrôzostrašný nález z čias 2. svetovej vojny: Dojímavé rozuzlenie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Začala som sadiť chryzantémy, kopala som okolo seba motykou a zrazu som začula buchot. Narazila som o náhrobný kameň. Spoločne so synom sme zostali vystrašení,“ povedala Sellarsová. O zábery sa podelila aj na Tiktoku, kde požiadala ľudí o pomoc. „Naozaj si nie som istá, čo mám robiť. Neviem, či sú tam reálne pochovaní ľudia. Niektoré z náhrobných kameňov sú staré, ale pozrite sa na to lepšie. Tento pochádza z roku 1895. Nevie niekto, čo mám robiť?“ Mnoho ľudí sa na sociálnej sieti podelilo o svoje rady. „Je čas sa presťahovať,“ uviedol jeden používateľ. Ďalší napísal, že kamene pravdepodobne pochádzajú z národného cintorína, vzhľadom na to, že značky boli v minulosti skôr vymenené ako aktualizované.

Posts from the mildlyinteresting

community on Reddit

Sellarsová pátrala ďalej a zistila, že jeden z náhrobkov patril veteránovi druhej svetovej vojny Williamovi Mattawayovi a druhý veteránovi prvej svetovej vojny Jamesovi Harrelsonovi. „Som rada, že som vypátrala, kto žil v tomto dome pred nami. Predsa len, náš dom má už takmer 80 rokov,“ dodala Sellarsová. Gwendolyn McPhailová, spisovateľka a odborníčka na pohrebné a cintorínske zvyklosti, sa tiež vyjadrila k tomuto objavu, informuje Newsweek. Vysvetlila, že náhrobné kamene by mohli predstavovať vyradené značky z neďalekého veteránskeho alebo národného cintorína. „V staršej praxi, keď kameň na národnom cintoríne vyžadoval aktualizáciu, napríklad doplnenie mena manžela alebo dátumu úmrtia, často sa celý kameň vymenil,“ uviedla.

McPhailová ďalej poznamenala, že kamene na ženinom dvore môžu pochádzať z čias, keď sa postup pri výmene náhrobných kameňom príliš nekontrolovali. Ako sa ukázalo, niekedy je výhodou zdieľať svoje príbehy na sociálnych sieťach, pretože nikdy neviete, na koho natrafíte. Bývalý dodávateľ pre záležitosti veteránov uviedol veci na pravú mieru: „Za celé svoje pôsobenie som zničil tisíce náhrobných kameňov a upokojoval desiatky panických ľudí, ktorí mi volali s tým, že si našli na pozemku ukradnuté náhrobné kamene.“