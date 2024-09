Muž našiel pod opusteným domom dvestoročnú bábiku: Strašidelná FOTO! To, čo nasledovalo, nikto nečakal

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bábika dostala meno „Letta Me Out“ a zistil, že má rómske korene. Kerry sa domnieva, že ju používali cestovatelia na predpovedanie budúcnosti. Hoci sa táto informácia nepotvrdila, v rozhovore v roku 2002 podľa denníka Mirror povedal: „Vydesilo ma to. Skoro som zomrel od strachu. Keď som sa trochu upokojil, pomyslel som si, že to môže byť zaujímavý nález.“ Muž sa o svoj objav podelil na sociálnych sieťach. Jeden používateľ napísal: „Mal si to tam nechať. Ľudia by si mali uvedomiť, že nemusia brať domov náhodné veci. Ja by som si to do domu nikdy nezobral.“

Ďalší uviedol: „Nechali to tam asi z nejakého dôvodu.“ Odkedy Kerry doniesol bábiku domov, jeho zbierka starožitností prudko stúpla na cene. Speňažil ju a kúpil si dom na luxusnom sídlisku na okraji Brisbane. Kerry dodal: „Boli sme stále na mizine, bez peňazí. Potom sa objavila bábika a všetko sa začalo meniť.“ Následne sa z bábiky stal člen rodiny a Kerry sľúbil, že ju nikdy nepredá. Bábike dokonca vytvoril profil na Instagrame, kde zverejňuje aktuálne informácie o tom, aký vplyv mala na jeho život.

Napriek tomu, že niektorí veria, že bábika prináša šťastie, jeden používateľ Redditu skepticky poznamenal: „Kedy sa začína natáčanie hororu?“ Ďalší pridal: „Tento film som už videl. Niektoré veci by bolo lepšie nechať na pokoji.“ Tretia používateľka napísala: „Udrela by som ju, spálila a tancovala okolo nej, kým by sa neutopila.“