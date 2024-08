Muž našiel v lese strašidelný oltár s bábikami Barbie: Ľudia sú vydesení, majú na to dobrý dôvod! Veď pozrite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Predstavte si, že počas prechádzky v lese nájdete zvláštnu svätyňu. Presne to sa stalo nemenovanému mužovi, ktorý si všimol desiatky bábik Barbie úhľadne poukladané v tvare srdca. Ľudia sú vydesení a majú na to dobrý dôvod.

Správa o bizarnom náleze bola podrobne opísaná v príspevku na Reddite, kde sa nič netušiaci nálezca podelil o zábery svätyne. „Našiel som svätyňu s bábikami Barbie v lese za parkom,“ napísal muž. Na obrázkoch boli desiatky bábik v rôznom stave a v rôznom oblečení, úhľadne poukladané na plote v tvare srdca a obklopené zeleňou. Podivný kúsok obsahoval aj niekoľko Barbie doplnkov, predovšetkým polovicu koňa, starostlivo umiestnenú na samom vrchu. „Pripomína mi to niečo strašidelné, čo som videl pred niekoľkými rokmi, v podstate to isté,“ zdesil sa jeden z používateľov Redditu. „Bolo tam niekoľko bábik Barbie zavesených na strome za krk,“ dodal.

Druhý napísal: „Vyzerá to ako scéna z filmu Apocalypse Now.“ Ďalšia osoba sa pridala: „Toto je naozaj strašné. Masa matných vlasov len umocňuje hrôzu.“ V komentároch ďalší používateľ Redditu podrobne opísal podobný zvláštny objav Barbie. „Na druhom konci mojej cesty býva rodina a toto vyzerá ako ich záhrada, je tam veľa zviazaných (nahých) bábik Barbie väčšinou v rôznych sexuálnych polohách,“ opísal podrobne.

„Vo výkladoch majú aj listy s obrázkami Horovho oka a tarotovej astrológie. Každý, koho poznám, hovorí, že to vyzerá strašidelne a nie sú to deti. Pretože sú dobre a poriadne zviazané a mnohé z nich sú zviazané vysoko (oveľa vyššie, ako by deti mohli dosiahnuť),“ priblížil ďalej. V odpovedi na otázky o tom, ako reagoval na svoj nález, pôvodný autor príspevku priznal: „Sotva som sa k nemu dokázal priblížiť na menej ako 10 metrov. Vyzeralo to, že sa tam ľudia zabávajú. Bolo tam niekoľko plechoviek a popol z ohňa v blízkosti.“