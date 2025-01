Komédia v priamom prenose: Ľudia NEVERILI vlastným očiam, VIDEO v hotelovom bazéne sa vykúpal BÝK!

Do miestneho hotela v argentínskom Villa Ramallo prišiel býk a skočil do bazéna (Zdroj: X/Tendencias en Argentina)

Mesto v provincii Buenos Aires sa stalo známym po tom, jeden z miestnych hotelov navštívil veľmi netradičný hosť. Uprostred veľkých horúčav, ktoré v posledných dňoch zasiahli celý región, trpia nielen ľudia, ale aj zvieratá. Minuto Uno informuje, že v turistickom komplexe to nevydržal ozrutný býk, ktorý po tom, ako zacítil vodu, ihneď zamieril až k jej zdroju.

Zviera sa ocitlo v pasci

Obrovský býk sa dostal až k hotelovému bazénu. Vystrašení hostia ihneď vytiahli smartfóny a začali mohutné zviera natáčať. Najprv sklonil hlavu a privoňal k vode. Potom veľmi nešikovne spadol do bazéna. Chvíľu sa vo vode ochladil, no keď vyliezť z vody von, nastal problém. Ani po viacerých pokusoch sa mu to nepodarilo. Video sa takmer ihneď stalo na sociálnych sieťach virálnym.

“Ola de calor”



Porque en Ramallo un toro tenía calor y se metió en la pileta del vecino. pic.twitter.com/6Mi2ke4Plh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 14, 2025

K incidentu došlo v nedeľu ráno 26. januára pri podniku Punta Ramallo na ulici 24 de Octubre: Polícia bola informovaná o incidente približne o 8:30 miestneho času. Na miesto incidentu dorazila aj hasičská podpora.

Záchranná akcia

Ako sa neskôr zistilo, býk utiekol z neďalekej farmy a nejakým spôsobom sa mu podarilo dostať až k hotelovému bazénu. Z vody sa ho snažili hasiči vyslobodiť pomocou špeciálnych lán a popruhov. Zviera sa im podarilo napokon zaistiť a bez zranenia ho z bazéna vytiahli. Býk patril majiteľovi nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzala v susedstve pozemku s bazénom. Po záchrannej akcii mu hasiči zviera vrátili.