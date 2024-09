Odborníci varujú pred bežnou chybou, ktorej sa počas sexu dopúšťa veľa mužov: TOTO s kondómom NIKDY nerobte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ultratenké kondómy majú podľa odborníkov iba niekoľkominútovú životnosť a pokiaľ chcete, aby bol váš sex naozaj bezpečný, počas aktu by ste si ho mali vymeniť. Urobiť by ste to mali najmä v prípade, ak je vaše milovanie príliš energické. Podľa odborníkov by ste tak mali urobiť po približne pol hodinovom sexe. Pri správnom používaní sú kondómy pri prevencii nechceného tehotenstva účinné na 98 percent. Ak sa však nepoužívajú správne, ich účinnosť klesá.

Medzi bežné chyby patrí nasadenie kondómu príliš neskoro (potom, čo už milovanie začalo) alebo keď sa stiahne, prípadne poškodí počas aktu. „Ak sa milujete pol hodiny a nie ste pripravený prestať, vymeňte si kondóm,“ uviedol lekár Bhavini Shah pre portál Lloyds Pharmacy Online. „Trením sa zvyšuje šanca na pretrhnutie. Menej ako 30 minút a ste v poriadku. Aj keď, samozrejme, miera trenia závisí od toho, aký intenzívny je váš pohlavný styk,“ dodal.

Jeho kolega, lekár Patel, zároveň neodporúča takzvané „dvojité vrecovanie“, keď si niekto nasadí dva kondómy naraz kvôli dodatočnej ochrane. Podľa jeho slov ide o mýtus. „Dvakrát kondóm sa nerovná dvojnásobná bezpečnosť,“ hovorí, informuje denník The Sun. „Nasadenie dvoch kondómov je v skutočnosti riskantnejšie, pretože sa budú o seba trieť a vytvárať tak potenciálne trenie, ktoré kondóm pretrhne. Platí to aj vtedy, ak používate mužský kondóm súčasne so ženským kondómom,“ uzavrel.