Fanúšikovia Harryho Pottera sú v šoku: DESIVÉ paralely medzi čarodejníckym svetom a nacistickým Nemeckom!

Harry Potter je nepochybne jedným z najvýznamnejších diel literatúry, aké boli kedy napísané. Napriek tomu, že sa dej odohráva v magickom svete začiatkom deväťdesiatych rokov, problémy obsiahnuté v knihách sú veľmi podobné problémom, ktorým sme my alebo naši predkovia čelili v skutočnom svete. To si uvedomila aj Jannina Schäfferová, ktorá vyštudovala právo a začala sa zaujímať o zlovestnejšiu a dospelejšiu stránku celej série z dielne J. K. Rowlingovej. Vo svojej rozsiahlej, 549-stranovej dizertačnej práci, argumentuje, že politické a právne systémy v čarodejníckom svete sú veľmi podobné tým, ktoré existovali pod vládou Adolfa Hitlera. Jej práca vyvolala búrlivé reakcie. Kritici tvrdili, že film zľahčuje nacistický režim vodcu tým, že ho prirovnáva k fiktívnemu svetu animovaných čokoládových žiab a hovoriacich obrazov.

Tridsaťdvaročná učiteľka práva Schäfferová ale tvrdí, že si za svojou prácou stojí a že svoju teóriu myslí vážne. Na svoju obhajobu podľa denníka Daily Star uviedla: „Myslím si, že je neuveriteľne dôležité uvedomiť si, že my v Nemecku sme dnes síce lepšie zabezpečení proti takémuto uchopeniu moci, ale ani my nie sme úplne v bezpečí. Na Harrym Potterovi je krásne to, že s pribúdajúcimi knihami sa téma neustále vyvíja a temnie. Obsahujú neuveriteľné množstvo právnych otázok.“ Schäfferová sa domnieva, že skôr ako s anglickým právom mali knihy v rokoch 1933 až 1945 viac spoločného s Nemeckom. Na záver dodala: „Lord Voldemort zistil, že politické štruktúry pre jeho režim teroru už boli prítomné vďaka spojeniu právomocí v rukách ministra mágie, zatiaľ čo Hitler si túto štruktúru musel vytvoriť sám.“

Propaganda

Ako upozornil portál Medium, aj v Rowlingovej svete sa, podobne ako v nacistickom Nemecku, objavila propaganda v podobe Denného proroka, najčítanejších novín, ktoré začali ako dôveryhodný zdroj správ ešte pred druhou čarodejníckou vojnou. So začiatkom vojny sa však vplyv vlády na Denného proroka výrazne zvýšil. Nepravdivé správy a obvinenia proti oponentom vlády sa dostali na titulné stránky. Keď sa Voldemortova armáda zmocnila vlády, noviny nabádali aj na stíhanie spomínaných polokrvných čarodejníkov. Ministerstvo mágie, ktoré kontrolovalo noviny, tiež vydalo niekoľko časopisov a letákov zameraných na polokrvných čarodejníkov.

Nie je prekvapením, že kontrola médií je jedným z najbežnejších znakov autoritárskeho režimu. V skutočnosti jedna z prvých vecí, ktoré urobil Adolf Hitler, keď sa dostal k moci, bolo zriadenie ministerstva propagandy, aby využil médiá na presadzovanie nacistickej ideológie. Jedným z najvýznamnejších diel ministerstva je film Triumf vôle o Hitlerovom norimberskom mítingu v roku 1934. Vo filme je Hitler zobrazený ako hrdinský záchranca árijskej rasy. Der Stürmer bol ďalším populárnym nástrojom na šírenie nacistickej propagandy. Tieto noviny boli zamerané na demoralizáciu a démonizáciu Židov, používali karikatúry a obviňovali Židov zo zlých skutkov.

Postava inšpirovaná skutočnosťou

Za svoj vzostup k moci vďačí Voldemort ministrovi mágie, Corneliusovi Fudgeovi, ktorý sa rozhodol ignorovať všetky známky jeho návratu, kým neuvidel Voldemorta na vlastné oči. Mnohí veria, že Cornelius Fudge vychádza z Nevilla Chamberlaina, britského premiéra počas začiatku druhej svetovej vojny. Rovnako ako Cornelius, aj Chamberlain sa rozhodol ignorovať všetky znaky Hitlerovej agresívnej zahraničnej politiky. Chamberlainova neslávne známa Mníchovská dohoda, známa aj ako Mníchovská zrada, akceptovala, že český región Sudety by mal byť pridelený Nemecku v nádeji, že upokojí Hitlera. V nasledujúcich mesiacoch však Hitler anektoval ďalšie české krajiny a zo Slovenska urobil satelitný štát. Chamberlain to ignoroval. Až po invázii nemeckých vojsk do Poľska Chamberlain vyhlásil vojnu Nemecku a začal druhú svetovú vojnu.