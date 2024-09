Muž v zoo pobúril rodičov svojim tričkom: Naozaj si TOTO obliekol medzi deti?! Veď to je choré

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na Facebooku sa istá mamička podelila o svoje rozčarovanie nad tričkom, ktoré mal na sebe muž v zoologickej záhrade, informuje portál kidspot.com.au. „Nechutné. Hnus. Hnus. Koho sa snaží zaujať?“ pýtala sa pod fotografiou, na ktorej sedí neznámy muž obrátený chrbtom a na tričku má reklamu na stránku Porn Hub, ktorá je známa zdieľaním pornografických videí. Žena sa nad všetkým pozastavila aj kvôli tomu, že muž sedel v skupine rodín s kočíkmi. Navyše na tričku mal okrem názvu spomínanej stránky aj animovanú ilustráciu ženy v sugestívnej sexualizovanej polohe. Autorka príspevku uviedla, že jej deväťročné dieťa sa jej pýtalo, čo nápis a obrázok na tričku znamenajú.

Mom outraged after man wears Pornhub shirt to zoo https://t.co/IoBWm8IjoV pic.twitter.com/W8V5WQiiSO — New York Post (@nypost) August 29, 2024

V závere sa mamička obrátila na používateľov Facebooku s otázkou, či považujú takéto oblečenie za vhodné na mieste, ako je zoologická záhrada. Jej príspevok zaplavila vlna komentárov vyjadrujúcich nesúhlas s výberom tohto muža. „Bolo by mi trápne byť v blízkosti niekoho, kto to má na sebe,“ napísal jeden z nich. „Aké odporné,“ komentovala ďalšia mama. „Niektoré veci ma naozaj hnevajú. Ako keď som videla nálepku 'žiadne tučné baby' na aute,“ pridala sa ďalšia. Iná napísala, že sa jej nápis nepáči, ale bála by sa niečo tomu mužovi povedať.

Ďalšia používateľka sa pridala. „Je to pre mňa absolútne nepríjemné,“ uviedla. „Vo všeobecnosti je to nevkusné tričko a bolo by mi trápne mať pri sebe niekoho, kto by ho nosil,“ dodala. „Je to divné, nosiť niečo také do zoologickej záhrady, ktorá je plná detí. Ako keby si na to nemohol vybrať čokoľvek iné,“ napísala komentujúca. Ďalšia diskutujúca dodala: „Nechutné, nechutné, nechutné. Prečo si to obliekať na miesto, kde sú rodiny s deťmi? Koho sa snaží zaujať? Môj manžel by si v žiadnom prípade nič také neobliekol.“