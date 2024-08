Mamičku na dovolenke obťažoval zamestnanec hotela: Vošiel do jej izby a... To je ale zvrhlík! Pozrite na VIDEO

(Zdroj: Instagram/curvyra)

BENIDORM – Mamička zo Spojeného kráľovstva, ktorá spolu so svojím jedenásťročným synom dovolenkovala v španielskom Benidorme, zostala ako obarená, keď objavila hotelového pracovníka vkrádajúceho sa do ich izby. Ešte viac ju však šokovalo to, čo nasledovalo.

Rara Armstrongová, modelka a tvorkyňa obsahu z Gloucesteru v grófstve Gloucestershire, bola v máji na rodinnej dovolenke v hoteli Ambassador Playa II v Benidorme v Španielsku. Ako informuje denník New York Post, jeden zo zamestnancov hotela si ju vyhľadal na OnlyFanse pomocou jej informácií o rezervácii. 39-ročná žena, ktorá si dovolenku zarezervovala cez cestovateľskú stránku LoveHolidays, tvrdila, že ju muž požiadal o číslo a pozval na kávu. Keď odmietla a povedala, že ju sprevádzal jej syn, muž odpovedal, že chlapec môže ísť s nimi. Keď odmietla, zamestnanec trval na svojom a opäť si vypýtal jej číslo. Armstrongová napokon zaklamala, že má priateľa.

O niekoľko hodín neskôr zistila, že pracovník – ktorý tvrdila, že Armstrongová je príliš sexy na to, aby jej odolal – sa prihlásil k odberu jej obsahu na OnlyFans. „Posielal mi správy a písal: ‚Oh, nemôžem uveriť, že ste v Španielsku.‘ Najprv mi nedošlo, že je to on,“ vysvetlila. „Spýtala som sa ho, či má videl na letisku a on odpovedal, že ma stretol v hoteli, v ktorom pracuje,“ dodala mamička. Hoci nepodala formálnu sťažnosť, aby si nepokazila prvý deň dovolenky, výslovne ho požiadala, aby ju nechal na pokoji, čo aj urobil – až do posledného dňa dovolenky.

V posledný deň ich päťdňového pobytu vošiel zamestnanec hotela do ich izby, keď boli vonku, a nechala fľašu Prosecca ako ospravedlnenie. Armstrongová sa rozhodla nič nenechať na náhodu a predtým, ako so synom opäť odišla z izby, nastavila synov iPad tak, aby nakrúcal izbu smerom ku vchodovým dverám. Len o 15 minút neskôr zachytila ​​kamera bizarný moment. Zamestnanec vošiel do izby a začal sa prehrabávať v ženinej taške so špinavou bielizňou, vyťahoval tangá, privoniaval k nim a napokon si ich strčil do zadného vrecka. „Bolo to šialené. Niečo také som nečakala,“ povedala vydesená mamička.

Spoločnosť LoveHolidays sa Armstrongovej ospravedlnila a uviedla, že zamestnanec bol prepustený nasledujúce ráno po tom, čo incident nahlásila. Napriek prívetivému postoja hotela je Armstrongová nahnevaná sama na seba, pretože nenahlásila hneď prvý incident. „Nechcela som si pokaziť dovolenku a dúfala som, že keď mu poviem, aby ma nechal na pokoji, urobí to, ale očividne sa to stupňovalo,“ priznala. Hotel však údajne odmietol akúkoľvek kompenzáciu, pretože incident nahlásila až po svojom odchode. Armstrongová tvrdila, že nemala čas kontaktovať políciu, keďže sa to stalo posledný deň a musela stihnúť let, aby sa dostala domov.

„Podľa hotela mi povedali, že mám zavolať políciu a ja som odmietla, čo je úplná lož. V podstate mi povedali, aby som to video nikomu neukazovala,“ tvrdila Armstrongová. Po hrôzostrašnom incidente apeluje na ostatné ženy, aby podobné záležitosti ihneď nahlásili vedeniu hotela. Dokonca odporúča, aby ste v izbe nechali zapnuté videozariadenie v prípade, že budete potrebovať usvedčujúci materiál. „Budete mať dôkazy a hotel nemôže poprieť, že sa to stalo,“ dodala Armstrongová.