Na verejnosť prenikli šokujúce detaily o záhadných mimozemských múmiách: TOTO vedci našli v pozostatkoch!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Výskum „mimozemských múmií“ nájdených v Peru v roku 2017 je lákadlom najmä pre ufológov a konšpirátorov. Jeden z nich, mexický novinár Jaime Maussan, tvrdí, že záhadné mŕtvoly mali v hrudi implantované vzácne kovy a zliatiny. Podľa neho by mohlo ísť o intergalaktické zariadenia používané na komunikáciu vo vesmíre. Jednou zo zlúčenín je vzácny kov, osmium, ktorý môže byť pre človeka smrteľný. Maussan pre denník Daily Star povedal: „Verím, že ide o komunikačné zariadenie. Naozaj neviem, ako to funguje, ale odborníci budú musieť ísť do hĺbky, aby pochopili, prečo to vložili do tela. Odhadujem, že išlo o zdravotné účely, na komunikáciu, alebo to bolo niečo ako mobilný telefón."

Kov je vyrobený z osmia, ktoré sa používa v telekomunikáciách a na satelity v oblasti vesmíru. Vyskytuje sa zriedkavo, nie je ľahké ho nájsť a je drahý a okrem toho aj veľmi toxický. „Človeku, ktorý by ho mal v sebe, by mohol spôsobiť veľké zranenie alebo by ho mohol aj zabiť. Je ťažké pochopiť, prečo to urobili. Ak sa chystáte vytvoriť takýto podvod, dáte dovnútra veľmi vzácny kov?“ dodal Maussan. Vedci v súčasnosti testujú telá, o ktorých Maussan tvrdí, že boli nájdené v jaskyni v peruánskom meste Nazca v roku 2017 vo forenzných laboratóriách. Hovorí, že stáročia staré „mimozemšťania“ s predĺženými lebkami majú v sebe 30 percent neznámej DNA.

Skeptici však túto teóriu odmietli a domnievajú sa, že mohli byť vyrobené z rôznych častí zvierat. Maussan však trvá na tom, že telesné zlúčeniny tvorov vedú k možnosti, že pochádzajú odinakiaľ alebo ich vytvoril niekto iný. Mexický novinár spolu s investigatívnymi filmármi Serenou DC a Michaelom Mazzolom natáčajú vedecké sondy pre dokumentárny film. „Môj prvý poznatok v súvislosti s nálezom je taký, že tieto telá sú novým druhom, ktorý ľudia doteraz nepoznali. Pre ľudstvo je to významný objav. Je pre mňa úplne bizarné, že tieto objavy boli ignorované, odmietané a zosmiešňované, namiesto toho, aby boli považované za najväčší príbeh vo svete vedy,“ vysvetľuje.

I have strong reservations about the alleged alien mummies from Peru presented by Jaime Maussan during the Mexico UFO hearings. Maussan has been duped in the past by fake cryptids that turned out to be composites of animal parts. I fear this spectacle will detract from the… pic.twitter.com/geFKn0clTY — Timothy Alberino (@TimothyAlberino) September 13, 2023

„Ľudia sa vždy radi odvolávajú na nejakú konšpiračnú teóriu, aby vysvetlili, prečo sa stali nejaké neprávosti. Podľa mojich skúseností však nepotrebujete konšpiračnú teóriu, keď si vystačíme s ľudskou slabosťou alebo zlyhaním,“ uzavrel. Pravda okolo nálezu zostáva do veľkej miery záhadou, ktorú sa Maussan snaží vyriešiť.